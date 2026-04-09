Με αφορμή την τροπολογία 470/118 που ψηφίστηκε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, ενταγμένη σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι η Κυβέρνηση προχωρά σε θεσμική απαξίωση των Ιατρικών Συλλόγων, εισάγει περιορισμούς στην ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ειδικούς ιατρούς και επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο σύστημα Υγείας, χωρίς να έχει διασφαλιστεί καν η επαρκής στελέχωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με Προσωπικούς Ιατρούς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εκφράζει την έντονη δυσφορία και την κάθετη αντίθεση του ιατρικού κόσμου για την αιφνιδιαστική ψήφιση, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, της τροπολογίας 470/118 της 3ης Απριλίου 2026, η οποία επιβάλλει καθεστώς «Gatekeeping».

Η τροπολογία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, ενταγμένη σε άσχετο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Πρόκειται για ρύθμιση που αφορά τον «Προσωπικό Ιατρό» και αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Νόμου 5157/2024, κρυμμένη υπό τον παραπλανητικό τίτλο «Κοινωνικό κλιματικό ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Η Κυβέρνηση προχώρησε στην επιβολή του «Gatekeeping» χωρίς να εισακούσει, να ενημερώσει ή να συμβουλευθεί τους πλέον αρμόδιους και άμεσα επηρεαζόμενους, δηλαδή τους Ιατρικούς Συλλόγους και τα μέλη τους. Η ρύθμιση μάλιστα υπεγράφη στις 3 Απριλίου από επτά υπουργούς και δύο αναπληρωτές υπουργούς, οι οποίοι, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, δεν φαίνεται να μελέτησαν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που αποδεικνύουν ότι ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού παραμένει ανεπαρκώς στελεχωμένος και δομικά προβληματικός.

Ενδεικτικά, στις 31 Μαρτίου υπήρχαν συνολικά 5.541 προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα για πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Από αυτούς, οι 4.079 προέρχονται από δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και μόλις 1.462 είναι ιδιώτες συμβεβλημένοι γιατροί. Έτσι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μην διαθέτουν Προσωπικό Ιατρό.

Με το άρθρο 5 της τροπολογίας επιχειρείται η επιβολή «Gatekeeping», ενώ δεν υπάρχει επαρκής αριθμός Προσωπικών Ιατρών ούτε καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Παράλληλα, η ρύθμιση στηρίζεται στην υποχρεωτική συμμετοχή χωρίς διάλογο με τον ιατρικό κόσμο, χωρίς ενημέρωση της κοινωνίας και χωρίς να σταθμιστούν οι δυσμενείς συνέπειες που προκάλεσε ανάλογη ρύθμιση στη Βρετανία.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης, τονίζει ότι η πρακτική αυτή συνιστά απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων. Η τροπολογία περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων, μειώνει τους διαύλους πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο ιατρικό προσωπικό και υποβαθμίζει σταδιακά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Χαρακτηρίζει την επιβολή της ρύθμισης, χωρίς προηγούμενο διάλογο και ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ως ατεκμηρίωτη και εξωπραγματική, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά καλεί την Κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποσύρουν άμεσα τη ρύθμιση και να ξεκινήσουν ανοικτό, διάφανο και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους. Επαναλαμβάνει δε την πρόθεσή του να συμβάλει με την καθημερινή εμπειρία και το έργο του στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού, επαρκώς στελεχωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.