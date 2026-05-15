Με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των της φαρμακευτικής αγοράς καθώς και της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η Ημερίδα με τίτλο: «Το σύγχρονο μοντέλο στη Διανομή Φαρμάκου: Πρόσβαση, Βιωσιμότητα, Διαφάνεια» που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων (Π.Σ.Φ.) την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, ανακοινώθηκε ότι ο ΠΣΦ εκπονεί μελέτη με μια νέα πρόταση για τη διανομή των ΦΥΚ. Την μελέτη έχει αναλάβει ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντής Εργαστηρίου Αξιολόγησης Πολιτικών, Τεχνολογιών και Συμπεριφορών Υγείας, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος τοποθετήθηκε παρουσιάζοντας «Σκέψεις για τον εξορθολογισμό της πολιτικής φαρμάκου στην Ελλάδα».

Σε αυτήν τη θεματική εμβάθυνε το 1ο πάνελ συζήτησης, με θέμα: ««Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Διασφαλίζοντας Καθολική και Έγκαιρη Πρόσβαση»». Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Χρηστάκος, αναδείχθηκαν τόσο η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσο και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τρέχον μοντέλο διανομής. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.: «Η δική μας πρώτη προσέγγιση είναι ότι ο κατάλογος πρέπει να αναθεωρηθεί, μια σειρά από προϊόντα που κακώς θεωρούνται ΦΥΚ πρέπει να επιστρέψουν στο κανονικό κανάλι στα φαρμακεία της κοινότητας, στις φαρμακαποθήκες. Μέσω της μελέτης που εκπονούμε θα καταδείξουμε ότι από αυτήν την αναδιάρθρωση και την αλλαγή του μοντέλου, όχι μόνο δεν θα προκύψει επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τελικά, αποδεσμεύονται πόροι. Ναι, το σημερινό μοντέλο διανομής είναι καλύτερο από το προηγούμενο, αλλά μπορούν ακόμα να γίνουν βήματα προς τα εμπρός» Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πάνελ ήταν: ο Υπ. Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Ταμίας ΔΣ του Σ.Φ.Ε.Ε., κ. Χρήστος Σωτηρίου, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Φ., κ. Θεόδωρος Τρύφων, ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ., κ. Απόστολος Βαλτάς και η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κ. Θεανώ Καρποδίνη.

Στη συνέχεια, η κ. Λία Γκούρα Ειδική Σύμβουλος Κανονιστικών Υποθέσεων Φαρμάκων παρουσίασε μελέτη με θέμα: «Θωρακίζοντας τη Φαρμακευτική Εφοδιαστική Αλυσίδα. Συστημικοί Κίνδυνοι & Προοπτικές», επιχειρώντας μεταξύ άλλων, να καταγράψει και να μετρήσει τα κόστη και τα οφέλη που έχουν προκύψει από τις συνεχείς αλλαγές/ βελτιώσεις στη ρύθμιση του φαρμάκου και τι συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές σε επίπεδο κόστους, για έναν κλάδο όπως οι Φαρμακαποθήκες που δούλευε με 8,4% θεσμοθετημένο περιθώριο κέρδους και σήμερα δουλεύει με 4,67%, έχει δηλαδή απωλέσει το 43% του θεσμοθετημένου περιθωρίου κέρδους του τα τελευταία 30 χρόνια.

Το 2ο πάνελ συζήτησης είχε θέμα: «Ρύθμιση και Κόστος: Χτίζοντας Βιώσιμο Φαρμακευτικό Οικοσύστημα» και έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απόψεις τους τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Από την πλευρά του Π.Σ.Φ. τοποθετήθηκε ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Τσατσαρώνης, ο οποίος τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις άνω των 60 εκατομμυρίων € και σε αυτές η Πολιτεία ήταν απούσα. Οποτεδήποτε συζητήσαμε να ενταχθούμε σε προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης, η απάντηση ήταν είτε η αναβολή είτε η παραπομπή κάπου αλλού. Συνολικά, η απουσία της Πολιτείας ως προς την υποστήριξη των επενδύσεων του κλάδου, σε αντίθεση με την ΕΕ, είναι εκκωφαντική. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε περισσότερο. Είμαστε ο μεσαίος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο πιο κρίσιμος για να διασφαλίζουμε απρόσκοπτα και με ταχύτητα και ποιότητα την υγεία του Έλληνα ασθενούς. Δεν αρκεί η άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει να εμπλακούν και να υποστηρίξουν και τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Οικονομικών.». Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Χρηστάκος, ήταν: η κ. Μαριάννα Φιλιππίδη, Νομική Σύμβουλος ΥΥΚΑ και ο κ. Σπυρίδων Σαπουνάς, Πρόεδρος ΕΟΦ.

Ο κλάδος των Φαρμακαποθηκών αριθμεί περίπου ~150 επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αθροιστικά πανω από 45.000 παραδόσεις την ημέρα και το 2025 εκτιμάται ότι έφτασε 5 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών μαζί με τις συνεταιριστικές εταιρείες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 2 – 2,5% σε σχέση με το 2024, την ώρα που έχει περισσότερους από 4.000 άμεσους εργαζόμενους και κατ’ εκτίμηση 20-25.000 έμμεσους.

Την επιτυχία της εκδήλωσης υπογράμμισε η παρουσία του συνόλου των θεσμικών εκπροσώπων του κλάδου του φαρμάκου, αλλά και η παρουσία, αλλά και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων της πολιτείας, τόσο του Υπ. Υγείας, κ. Γεωργιάδη, όσο και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη ο οποίος απέστειλε χαιρετισμό που εκφωνήθηκε κατά την έναρξη της Ημερίδας.

