Η ανάγκη προσέλκυσης κλινικών μελετών στη χώρα μας, με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, τονίστηκε μεταξύ άλλων στην Ημερίδα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας – ΕΛΙΤΟΥΡ, με θέμα: “Ογκολογία και Ιατρικός Τουρισμός: Μια Νέα Εποχή για την Ελλάδα της Υγείας“.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν η Ελλάδα απορροφά μόλις 120 εκατ. ευρώ από τις κλινικές μελέτες, όταν θα μπορούσε να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως, αυξάνοντας κατά 1,1 δισ. ευρώ το ΑΕΠ και δημιουργώντας 23.000 νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, το 2022 και το 2023, επενδύθηκαν συνολικά 47 δισεκατομμύρια ευρώ σε κλινικές μελέτες στην ΕΕ, με τη χώρα μας να απορροφά μόλις 128 εκατομμύρια ευρώ – ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 0,27%.

Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), εγκρίνονται πάνω από 4.000 κλινικές δοκιμές κάθε χρόνο, με το 65% εξ αυτών να χρηματοδοτούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Μόνο το 2023, οι εταιρείες επένδυσαν συνολικά 50 δισ. ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Όπως επεσήμαναν οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην ημερίδα, η χώρα μας παραμένει ουραγός, κυρίως λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων και των καθυστερήσεων που συναντούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην έγκριση και την υλοποίηση κλινικών μελετών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης, τόνισε:

«Οι κλινικές μελέτες αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία μας. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, αξιόλογες πανεπιστημιακές και νοσοκομειακές υποδομές, καθώς και έντονο ενδιαφέρον από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Είναι λοιπόν χρέος μας να αξιοποιήσουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το θετικό είναι ότι με τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου από το Υπουργείο Υγείας έγιναν σημαντικά βήματα που έχουν ήδη αποδώσει ».

Αναφορικά με την πρόσβαση των Ελλήνων ογκολογικών ασθενών στη θεραπεία, οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα, καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό οι νέες καινοτόμες θεραπείες. Το γεγονός αυτό καθιστά τη χώρα μας πόλο έλξης για ασθενείς από το εξωτερικό, ενισχύοντας την προοπτική ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στον τομέα της ογκολογίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της Ημερίδας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της χώρας μας που μπορούν να την καταστήσουν βασικό πυλώνα του ιατρικού τουρισμού στην Ογκολογία.

«Η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα. Σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, τα στοιχεία αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό οικοσύστημα ολοκληρωμένης φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς από όλο τον κόσμο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης .

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, το μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, κα Κωνσταντία Παπαλλά, ο Υποδιοικητής της 1ης ΥΠΕ, κ. Σταύρος Τσαντής.

Σημαντικές ομιλίες μεταξύ άλλων έκαναν: από την Ακαδημαϊκή κοινότητα η κα. Ελένη Γκόγκα, Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας του ΕΚΠΑ, η κα. Αμάντα Ψυρρή, Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας ΕΚΠΑ, η κα. Μαρία Τόλια, Αν. Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Παν. Κρήτης, ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγητής Νοσηλευτικής Παν. Πελοποννήσου, από το χώρο των Φαρμακευτικών Εταιρειών, η κα. Σταυρούλα Κοιλάκου, Επικεφαλής Ιατρικών & Επιστημονικών Υποθέσεων της ΒΙΑΝΕΞ, ο κ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Διευθυντής Ογκολογίας – Αιματολογίας της AstraZeneca, η κα. Μαρία Χριστοπούλου, Παθολόγος – ειδικός στη ΜΕΘ, Ανώτερος Ιατρικός Σύμβουλος της Pharmaserve – Lilly, ο κ. Χρήστος Σωτηρίου, Γενικός Διευθυντής Winmedica, ο κ. Γιώργος Κακουλίδης, Αντιπρόσωπος της MassiveBio στην Ελλάδα και από το χώρο των Νοσοκομείων ο κ. Χρήστος Εμμανουηλίδης, Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η κα. Φλώρα Σταυρίδη, Διευθύντρια Δ’ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία, η κα. Μαρία Καπαρέλου, Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής & Αιματολογικής Ομάδας Γενική Κλινική «ΙΑΣΩ» και ο κ. Χρήστος Πανόπουλος, Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής «Ευρωκλινική». Το σχολιασμό έκαναν ο κ. Ιωάννης Χατζηστεφάνου, Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, η κα. Κωνσταντία Παπαλλά – Γενική Γραμματέας της ΕΑΕ, η κα Δέσποινα Κατσώχη Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, ο κ. Στέφανος Λαμπρόπουλος, Παθολόγος Ογκολόγος, και η κα Βανέσα Δεληχρήστου, Γενική Γραμματέας Ελιτούρ.

Το παρών έδωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, ο Αντιπρόεδρος κ. Φώτης Πατσουράκος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ευστάθιος Τσούκαλος, ο Ταμίας κ. Ιωάννης Κεχρής, η Αντιπρόεδρος Β’, κα. Πολυτίμη Λεονάρδου, ο Αν. Γενικός Γραμματέας, κ. Ανδρέας Φουστάνος, η Αν. Ταμίας κα Λίλλιαν Μαρκάκη, το μέλος Ιωάννης Δατσέρης, και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού κ. Χριστόφορος Τζερμιάς.