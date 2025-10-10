Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) και ο Τομέας Regulatory, διοργανώνoυν Ημερίδα με θέμα «Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα – Ρυθμιστικό Πλαίσιο: Προκλήσεις και προοπτικές», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στο “Cotsen Hall” στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΣΕΙΒ για ενημέρωση και συνεργασία των επαγγελματιών του κλάδου, η Ημερίδα θα εστιάσει σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο ρυθμιστικό και λειτουργικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στόχος η έγκυρη ενημέρωση, η ανάδειξη προκλήσεων και ευκαιριών και η ενίσχυση του διάλογου μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και Πολιτείας, για την υιοθέτηση πρακτικών και βιώσιμων λύσεων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΦ, της ΕΚΑΠΥ, του ΕΟΠΥΥ, καθώς και πανεπιστημιακοί και ειδικοί από τον χώρο της Υγείας και της Καινοτομίας. Ιδιαίτερη αξία θα προσδώσει η παρουσία της Jana Russo, Manager Regulatory Affairs (MDR & IVDR) του ευρωπαϊκού συνδέσμου MedTech Europe, η οποία θα παρουσιάσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και προκλήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο (MDR/IVDR) και θα μεταφέρει την οπτική του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ιατροτεχνολογίας.

Μέσα από έξι θεματικές ενότητες, θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις γύρω από τα συστήματα GreMDIS και EUDAMED, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (MDR, IVDR), οι νέες ψηφιακές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. (AI Act, Data Act, EHDS, Cybersecurity, NIS2), καθώς και οι διαδικασίες πιστοποίησης μέσω κοινοποιημένων oργανισμών. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και αποζημίωσης των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, οι προκλήσεις στις δημόσιες προμήθειες και διαγωνισμούς, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νοσοκομειακός τομέας στην εφαρμογή των κανονισμών.

Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται ή/και σχετίζονται με τον κλάδο των Ιατροτεχνολογικών και Διαγνωστικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ