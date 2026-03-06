Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα οι μεγάλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία (ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας.

Πολίτες κάθε ηλικίας ενημερώθηκαν από μέλη του Συλλόγου και επαγγελματίες υγείας για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ολιστικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, ενώ διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης για μικρούς και μεγάλους.

Η εκδήλωση άφησε ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την ενημέρωση του κοινού γύρω από μια χρόνια νόσο που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία, αλλά και αναδεικνύοντας την ανάγκη για αποδοχή, υποστήριξη και καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που συχνά βιώνουν τα άτομα με παχυσαρκία.

Η ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς NOVO NORDISK για την δράση στην Αθήνα και LILLY ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ για τη δράση στη Θεσσαλονίκη, όλους τους θεσμικούς φορείς και τις επιστημονικές εταιρείες για την αιγίδα, τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές και τους πολίτες που συμμετείχαν ενεργά στη δράση, συμβάλλοντας στην επιτυχία της και στη διάδοση του μηνύματος ότι η παχυσαρκία είναι μια νόσος που μπορεί να αντιμετωπιστεί με γνώση, πρόληψη και συλλογική στήριξη.