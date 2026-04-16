Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ανακοινώνει την έναρξη της νέας στρατηγικής πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry», μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας στον φαρμακευτικό κλάδο και ενισχύει τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την αγορά.

Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη της Industry Disruptors – Game Changers (ΙD-GC), επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΣΦΕΕ και του συνόλου της φαρμακοβιομηχανίας να επενδύουν συστηματικά στην καινοτομία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος Υγείας με διεθνή προσανατολισμό. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο σύγκλισης για τη φαρμακοβιομηχανία, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τους θεσμούς και την επενδυτική κοινότητα, ενισχύοντας τις συνέργειες και επιταχύνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην πραγματική οικονομία.

Σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και αυξανόμενων υγειονομικών αναγκών, ο φαρμακευτικός κλάδος πρωτοστατεί στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και ενισχύουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Η σύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναβαθμίζοντας τη θέση της χώρας στον διεθνή χάρτη της βιοϊατρικής έρευνας.

Η πρωτοβουλία «Innovation Meets Industry» αναπτύσσεται μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων που καλύπτουν το σύνολο της αλυσίδας αξίας της καινοτομίας:

Διοργάνωση δύο κλειστών θεσμικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης (roundtables), με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων του οικοσυστήματος Υγείας. Εκπόνηση Λευκής Βίβλου (White Paper), η οποία θα αποτυπώνει τεκμηριωμένα τα συμπεράσματα των διαλόγων και θα διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της καινοτομίας. Δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση BEYOND 2026 (17–19 Ιουνίου 2026, Metropolitan Expo), με τη δημιουργία ενός σύγχρονου «innovation hive», που θα λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασίας, δικτύωσης και ανάδειξης καινοτόμων πρωτοβουλιών.

Μέσα από τις δράσεις αυτές, ο ΣΦΕΕ ενισχύει τον θεσμικό του ρόλο ως καταλύτης καινοτομίας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και αποτελεσματικού πλαισίου για την Υγεία, με επίκεντρο τον ασθενή και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε νέες, προηγμένες θεραπείες.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2026 το πρώτο Roundtable, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του «Innovation Meets Industry». Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, της Πολιτείας, καθώς και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, αναδεικνύοντας κρίσιμες προκλήσεις και στρατηγικές προτεραιότητες για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά συμμετείχα στο Innovation Meets Industry του ΣΦΕΕ για να στηρίξουμε και να κάνουμε την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική για την προσέλκυση κλινικών μελετών και φαρμάκων φάσης 1, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η συζήτηση ήταν πολύ παραγωγική και σίγουρα θα υιοθετήσουμε πολλές από τις ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι.»

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, τόνισε πως: «Η καινοτομία στον τομέα της Υγείας συνιστά θεμελιώδη πυλώνα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, καθώς και για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Μέσω της πρωτοβουλίας “Innovation Meets Industry”, ο ΣΦΕΕ επιδιώκει την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου που θα επιταχύνει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις.»

Aπό την πλευρά του, ο Μιχάλης Στάγκος, Co-founder των Industry Disruptors – Game Changers, σημείωσε: «Η καινοτομία απαιτεί συνεργασία και τα κατάλληλα πλαίσια για να περάσει στην πράξη. Μέσα από το “Innovation Meets Industry” δημιουργούμε τις γέφυρες που συνδέουν την έρευνα με την αγορά. Η εμπειρία μας από το οικοσύστημα καινοτομίας και τη συνδιοργάνωση της BEYOND Expo επιβεβαιώνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο.»