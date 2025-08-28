Δεκατρία κρούσματα και ένα θάνατο προκάλεσε ο ιός του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα, και όλοι οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 60 από τον Ιούλιο, όταν δηλώθηκε το πρώτο κρούσμα. Τρεις από τους ασθενείς αυτούς έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) και ήταν άνω των 78 ετών.

Από τους 60 ασθενείς, μόνον οι εννέα είχαν ήπια συμπτώματα και οι 51 είχαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό) κυρίως, εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Οκτώ πάσχοντες παραμένουν σε νοσηλεία, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι νοσούντες είχαν ηλικία από 28 έως 92 ετών, με μέση ηλικία τα 73 έτη.