Η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου παραμένει εκτεταμένη στη χώρα, με 20 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα και 38 ασθενείς να νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων οι 15 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τη νέα επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τα στοιχεία έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, συνολικά έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 443 εγχώρια κρούσματα, από τα οποία τα 282 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 161 είχαν ηπιότερες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το ΚΝΣ.

Από την αρχή της φετινής περιόδου έχουν καταγραφεί 47 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όλοι οι θανόντες ήταν άνω των 52 ετών, με διάμεση ηλικία τα 82 έτη και ηλικιακό εύρος από 53 έως 92 ετών. Οι σοβαρότερες εκδηλώσεις της λοίμωξης φαίνεται να αφορούν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς η διάμεση ηλικία των ασθενών με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος είναι τα 76 έτη.

Η γεωγραφική κατανομή: Λάρισα, Αττική και Κεντρική Μακεδονία στο «κόκκινο»

Η κυκλοφορία του ιού παραμένει εκτεταμένη, με κρούσματα να έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες δήμους της χώρας και σημαντική επιβάρυνση να καταγράφεται, μεταξύ άλλων, σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΕΟΔΥ καταγράφει τον εκάστοτε εκτιμώμενο δήμο έκθεσης και όχι κατ’ ανάγκη τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ασθενούς.

Με βάση το άθροισμα των περιστατικών με και χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ο Δήμος Λαρισαίων εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό στον σχετικό πίνακα, με 45 περιστατικά: 20 με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ και 25 χωρίς. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα καταγράφονται περιστατικά σε Κιλελέρ, Τύρναβο, Τέμπη, Φάρσαλα, Αγιά και Ελασσόνα.

Στην Ανατολική Αττική, ξεχωρίζουν τα Σπάτα-Άρτεμις με 21 περιστατικά, το Μαρκόπουλο Μεσογαίας με 15 και η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη με 14. Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί, μεταξύ άλλων, σε Αχαρνές, Κρωπία, Μαραθώνα, Παλλήνη, Παιανία, Σαρωνικό, Λαυρεωτική, Ραφήνα-Πικέρμι, Διόνυσο και Ωρωπό.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, η Αγία Παρασκευή αριθμεί 15 περιστατικά και το Χαλάνδρι 13, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί επίσης σε Μαρούσι, Κηφισιά, Βριλήσσια, Πεντέλη, Παπάγου-Χολαργό, Λυκόβρυση-Πεύκη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Φιλοθέη-Ψυχικό και Ηράκλειο.

Στην Κεντρική Μακεδονία, σημαντικός αριθμός καταγράφεται στον Δήμο Πέλλας με 19 περιστατικά, στη Βέροια με 16, στη Νάουσα με 11 και στην Αλεξάνδρεια με 9. Περιστατικά υπάρχουν επίσης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Πιερίας, των Σερρών, του Κιλκίς και της Χαλκιδικής.

Κρούσματα έχουν ακόμη καταγραφεί σε δήμους της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων.

Οι δήμοι «υψηλού κινδύνου»

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι περιοχές τις οποίες οι αρμόδιες αρχές χαρακτηρίζουν «υψηλού κινδύνου», παρότι μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης δεν είχε καταγραφεί εκεί ανθρώπινο κρούσμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Δήμοι:

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης-Υμηττού

Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Μουζακίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Εμμανουήλ Παππά

Νεάπολης-Συκεών

Παύλου Μελά

Ωραιοκάστρου

Πυλαίας-Χορτιάτη

Πύδνας-Κολινδρού

Κορινθίων

Αρριανών

Χερσονήσου

Τήνου

Ο χαρακτηρισμός βασίζεται στη συνεκτίμηση παραγόντων όπως η γειτνίαση με επηρεαζόμενες περιοχές, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα.

Υποεκτίμηση των πραγματικών κρουσμάτων

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν το σύνολο των μολύνσεων. Σύμφωνα με παλαιότερη οροεπιδημιολογική μελέτη που επικαλείται στην έκθεσή του, για κάθε ένα κρούσμα με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος εκτιμάται ότι αντιστοιχούν περίπου 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί, οι περισσότεροι με ήπια συμπτώματα ή χωρίς συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων στη χώρα μπορεί να είναι πολλαπλάσιος των δηλωθέντων κρουσμάτων.

Η φετινή περίοδος καταγράφεται ως μία από τις πιο επιβαρυμένες των τελευταίων ετών, με εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά και σημαντικό αριθμό σοβαρών περιστατικών. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες, ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου, να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, όπως η χρήση εντομοαπωθητικών, η αποφυγή στάσιμων νερών και η τοποθέτηση σιτών σε παράθυρα και πόρτες. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.