Η αντιμετώπιση των προχωρημένων και υποτροπιαζόντων κακοηθειών της πυέλου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ογκολογίας. Ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ορθού, γυναικολογικές κακοήθειες, ουρολογικούς όγκους ή άλλες σύνθετες νεοπλασίες της πυελικής χώρας χρειάζονται εξαιρετικά εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση, που απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, το ΥΓΕΙΑ δημιούργησε το IPEX Athens (International Pelvic Exenteration Centre), ένα νέο Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους ασθενείς της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα υψηλού επιπέδου, αποτελώντας κέντρο αναφοράς.

Το Κέντρο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων διεθνών εξειδικευμένων μονάδων και προσφέρει ολοκληρωμένη, εξατομικευμένη φροντίδα, με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες της νόσου του. Βασική φιλοσοφία του αποτελεί η πεποίθηση ότι οι πιο απαιτητικές ογκολογικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσα από τη συνεργασία εξειδικευμένων πολυεπιστημονικών ομάδων, σε ένα οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, τεχνογνωσία και τεχνολογική υποδομή.

Η πυελική χώρα αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη ανατομική περιοχή, καθώς περιλαμβάνει πολλά ζωτικά όργανα και σημαντικές ανατομικές δομές. Όταν ένας όγκος επεκτείνεται πέρα από το όργανο στο οποίο πρωτοεμφανίστηκε ή όταν υποτροπιάζει μετά από προηγούμενη θεραπεία, η αντιμετώπισή του γίνεται σημαντικά πιο απαιτητική. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που συνδυάζει προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις, εξειδικευμένη χειρουργική, σύγχρονες ογκολογικές θεραπείες, ανακατασκευαστικές τεχνικές, εντατική περιεγχειρητική υποστήριξη, αλλά και οργανωμένη αποκατάσταση και μακροχρόνια παρακολούθηση.

Το IPEX Athens αποτελεί εξειδικευμένο κέντρο της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ και τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση του κ. Χρήστου Κοντοβουνήσιου, Χειρουργού και Διευθυντή της Κλινικής, με διεθνή εξειδίκευση στον τομέα της προηγμένης χειρουργικής ογκολογίας, της χειρουργικής του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού, καθώς και της αντιμετώπισης σύνθετων και υποτροπιαζουσών πυελικών κακοηθειών.

Η δύναμη της πολυεπιστημονικής συνεργασίας

Στην καρδιά της λειτουργίας του IPEX Athens βρίσκεται η Πολυεπιστημονική Ομάδα (Multidisciplinary Team – MDT), στην οποία συμμετέχουν χειρουργοί παχέος εντέρου και ορθού, ουρολόγοι, γυναικολόγοι ογκολόγοι, παθολόγοι ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, ακτινολόγοι, παθολογοανατόμοι, αναισθησιολόγοι, ιατροί εντατικής θεραπείας, καθώς και εξειδικευμένοι επαγγελματίες αποκατάστασης και υποστηρικτικής φροντίδας. Κάθε περιστατικό αξιολογείται εξατομικευμένα, ώστε να σχεδιάζεται η πλέον κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική με στόχο όχι μόνο τη βέλτιστη κλινική έκβαση, αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Από τη διάγνωση στη θεραπεία

Η θεραπεία ξεκινά πάντοτε από την ακριβή διάγνωση. Για τον λόγο αυτό, κάθε ασθενής υποβάλλεται σε ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως μαγνητική και αξονική τομογραφία, καθώς και PET/CT όπου απαιτείται, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες ουρολογικές ή γυναικολογικές εξετάσεις. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην επανεκτίμηση ιστολογικών παρασκευασμάτων και βιοψιών από εξειδικευμένους παθολογοανατόμους, αλλά και στη συνολική αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει ιδιαίτερα απαιτητικές επεμβάσεις, όπως η πυελική εξεντέρωση (pelvic exenteration), μία από τις πιο σύνθετες επεμβάσεις της σύγχρονης χειρουργικής ογκολογίας. Πρόκειται για μία θεραπευτική επιλογή που εφαρμόζεται μόνο σε αυστηρά επιλεγμένους ασθενείς και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα μακροχρόνιας επιβίωσης ή ακόμη και ίασης. Η επιτυχής πραγματοποίησή της απαιτεί υψηλή εξειδίκευση, λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό και στενή συνεργασία πολλών διαφορετικών ιατρικών ομάδων.

Στο IPEX Athens ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνολική αποκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη, λειτουργική επανένταξη και συστηματική μακροχρόνια παρακολούθηση. Παράλληλα, αξιοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία αξιολόγησης της εμπειρίας και της ποιότητας ζωής των ασθενών, ενισχύοντας τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έρευνα, εκπαίδευση και διεθνής συνεργασία

Πέρα από την κλινική του δραστηριότητα, το Κέντρο επενδύει στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαία κέντρα του εξωτερικού, συμμετοχή σε επιστημονικά δίκτυα και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή αναβάθμιση της ογκολογικής φροντίδας.

Η δημιουργία του IPEX Athens σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση των σύνθετων πυελικών κακοηθειών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την υψηλή εξειδίκευση, τη διεπιστημονική συνεργασία και την καινοτομία, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες και ενισχύοντας τον ρόλο του ΥΓΕΙΑ ως κέντρου αναφοράς στην προηγμένη χειρουργική ογκολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.