Η Διεθνής Εταιρεία Θηλωματοϊών (IPVS) και η Ελληνική HPV Εταιρεία διοργανώνουν στην Αθήνα, από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, το 38ο Διεθνές Συνέδριο για τους Ιούς των Θηλωμάτων, με τη συμμετοχή άνω των 2.000 συνέδρων από περισσότερες από 100 χώρες. Το συνέδριο κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό υποβληθεισών εργασιών στην ιστορία του θεσμού, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, με στόχο έναν κόσμο απαλλαγμένο από τις νόσους που σχετίζονται με τον HPV.

Η Διεθνής Εταιρεία Θηλωματοϊών (International Papillomavirus Society, IPVS) και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (Ελληνική HPV Εταιρεία) ανακοινώνουν την έναρξη των εργασιών του 38ου Διεθνούς Συνεδρίου για τους Ιούς των Θηλωμάτων (IPVS 2026). Το συνέδριο, παγκόσμιας σημασίας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Το Ετήσιο Συνέδριο της IPVS αποτελεί την κορυφαία παγκοσμίως επιστημονική διοργάνωση αφιερωμένη στην έρευνα για τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και τις νόσους που σχετίζονται με αυτούς, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, των καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου και άλλων μορφών καρκίνου. Στο συνέδριο του 2026 αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.000 σύνεδροι από περισσότερες από 100 χώρες, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι ερευνητές, κλινικοί ιατροί, ειδικοί στη δημόσια υγεία και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

Το κεντρικό θέμα, «Ανάβοντας τη φλόγα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τις νόσους που σχετίζονται με τον HPV», εστιάζει στη διαμόρφωση παγκόσμιων στρατηγικών για την πρόληψη και την εξάλειψη των καρκίνων που σχετίζονται με τον HPV, σύμφωνα με τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Από τη βασική επιστήμη και την κλινική έρευνα έως τη δημόσια υγεία, την επιστήμη εφαρμογής, τον εμβολιασμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόληψη του καρκίνου, το πρόγραμμα συγκεντρώνει κορυφαίους ειδικούς και διεπιστημονικές προοπτικές από όλη την παγκόσμια κοινότητα του HPV (Πρόγραμμα: https://ipvsconference.org/scientific-program/).

Η ανταπόκριση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας υπήρξε πρωτοφανής. Το IPVS 2026 κατέγραψε επισήμως τον μεγαλύτερο αριθμό υποβληθεισών εργασιών στην ιστορία όλων των Συνεδρίων της IPVS. Αυτή η ιστορική εισροή νέων ερευνητικών δεδομένων από νεαρούς φερέλπιδες επιστήμονες αλλά και κορυφαίους διεθνείς ειδικούς από όλο τον κόσμο εγγυάται ένα εξαιρετικό περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και μια ολοκληρωμένη εικόνα των πλέον πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων, της πρωτοποριακής έρευνας και των τεκμηριωμένων δεδομένων που διαμορφώνουν το μέλλον της έρευνας και της κλινικής πρακτικής στον τομέα του HPV.

Το IPVS 2026 είναι κάτι περισσότερο από το να φέρει κοντά την παγκόσμια κοινότητα του HPV. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός διαρκούς θετικού αντίκτυπου και στους κατοίκους της Ελλάδας. Οι Δραστηριότητες Κληρονομιάς (Legacy Activities) στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της πρόληψης του HPV σε όλη την Ελλάδα πριν, κατά τη διάρκεια και πολύ μετά το συνέδριο. Με γνώμονα τους Έλληνες ειδικούς στον HPV και αφοσιωμένους οργανισμούς-εταίρους, η ομάδα της IPVS μαζί με την Ελληνική HPV Εταιρεία, με σύμπραξη του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και των Συλλόγων ΕΕΦΙΕ και HelMSIC των Φοιτητών/τριών Ιατρικής όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, διεξάγουν μια νέα «Ελληνική Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον HPV», απευθυνόμενη προς το ελληνικό ευρύ κοινό. Η εκστρατεία επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και κατανόηση του κοινού για τον HPV, την υποστήριξη του εμβολιασμού κατά του HPV και του βασιζόμενου στο HPV testing προσυμπτωματικού ελέγχου (HPV screening), τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των επαγγελματιών υγείας και φοιτητών ιατρικής και τη δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών για συνεχή αντίκτυπο στο μέλλον, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία μιας διαρκούς κληρονομιάς που εκτείνεται πολύ πέρα από το συνέδριο.

Ο τοπικός εταίρος, η Ελληνική HPV Εταιρεία, είναι σταθερά προσηλωμένος στη διασφάλιση διαρκών οφελών από το συνέδριο για την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Η πλήρης υποστήριξη που παρέχει το Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα στηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ελλάδας για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΠΟΥ για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και άλλων νόσων που σχετίζονται με τον HPV. Παράλληλα, η συνεργασία και στήριξη του Γραφείου του ΠΟΥ προς το 38ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων θα βοηθήσει ώστε το IPVS 2026 να καταστεί μια διοργάνωση με παγκόσμια εμβέλεια και να αποτελέσει πηγή υπερηφάνειας σε διεθνές επίπεδο.

Σχεδιασμένο για ουσιαστική και σε βάθος επαγγελματική επιμόρφωση, το πρόγραμμα των εργαστηρίων του IPVS 2026 περιλαμβάνει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ενότητες υψηλού επιπέδου, υπό την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών: το Εργαστήριο Υψηλής Ευκρίνειας Πρωκτοσκόπησης (High-Resolution Anoscopy Workshop), το Εργαστήριο «Πέρα από το Κολποσκόπιο» («Beyond the Colposcope» Workshop) και το Εργαστήριο Επιστήμης της Εφαρμογής (Implementation Science Workshop).

Ως Προσυνεδριακή Εκδήλωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου για τον HPV, σε ελληνική γλώσσα, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 η 12η Σύνοδος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα MC3, από τις 09:00 έως τις 16:00). Οι εργασίες της 12ης Συνόδου θα καλύψουν όλες τις πλευρές της πρωτογενούς (μέσω εμβολιασμού) και δευτερογενούς (μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου) πρόληψης των HPV-σχετιζόμενων νοσημάτων. Θα παρουσιαστούν οι αντίστοιχες αλλαγές τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, τα λίαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα διεθνώς σε εμβολιασμένες νέες γυναίκες, οι νέες εξελίξεις στο ηλικιακό εύρος του HPV εμβολιασμού, οι νέες προοπτικές του προσυμπτωματικού ελέγχου σε εμβολιασμένες γυναίκες και οι νέες μεθοδολογίες, όπως το self-sampling και η τεχνητή νοημοσύνη.