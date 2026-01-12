«Η Ορθολογική Διαχείριση των Αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο» ήταν το θέμα του τρίτου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου που διοργάνωσε ο ΙΣΑ, με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών και ειδικότερα των εντατικολόγων, σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης ιατρικής: τη μικροβιακή αντοχή.

Το Σεμινάριο τελούσε υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδραστικών Μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει ο ΙΣΑ, από τον Νοέμβριο 2025 έως το καλοκαίρι 2026.

Στα σεμινάρια συμμετέχουν ως ομιλητές κορυφαίοι επιστήμονες από τον χώρο της παθολογίας, της λοιμωξιολογίας και της εντατικής θεραπείας. Περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών, εργαστήρια σε μικρές ομάδες, χρήση τοπικών αντιβιογραμμάτων, προσομοιώσεις και εργαλεία αντιβιοτικής επιτήρησης. Μάλιστα, έχουν αξιοποιηθεί τα νέα τεχνικά εργαλεία προκειμένου να είναι διαδραστικά με ενεργή συμμετοχή των ιατρών μέσω εφαρμογής στο κινητό.

Τις εργασίες του Σεμιναρίου άνοιξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και για τη θωράκιση του συστήματος υγείας απέναντι στην αυξανόμενη απειλή των πολυανθεκτικών μικροβίων. Όπως τόνισε, η εκπαίδευση και η τήρηση τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων αποτελούν βασικά όπλα στη μάχη κατά της μικροβιακής αντοχής.

«Η Ελλάδα κατατάσσεται διαχρονικά μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής, κάτι που αποτελεί σοβαρή απειλή για τους νοσηλευόμενους ασθενείς και κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Η υπερβολική και συχνά ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών, τόσο στο νοσοκομειακό όσο και στο κοινοτικό επίπεδο, έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιδείνωση του φαινομένου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο εξέλιξης της μικροβιακής αντοχής σε φαινόμενο πανδημικού τύπου, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) κατατάσσει τη χώρα μας στις περιοχές υψηλής προτεραιότητας για άμεση και συντονισμένη παρέμβαση», σχολίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Το επιστημονικό πρόγραμμα κάλυψε εκτενώς κρίσιμα θέματα, όπως την επιδημιολογία της μικροβιακής αντοχής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τη σύγχρονη και ορθολογική χρήση παλαιότερων και νεότερων αντιβιοτικών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τις ιδιαιτερότητες των λοιμώξεων στη ΜΕΘ, τη θεραπευτική αντιμετώπιση του σηπτικού ασθενή, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.