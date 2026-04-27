Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αξιοποιώντας την ιδιαίτερα θετική απήχηση που είχε η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση Ιατρο-Κοινωνικής Ημερίδας στη μνήμη των διακεκριμένων καθηγητών Γ.Κ. Δαϊκού και Δ.Θ. Κρεμαστινού, προχωρά στη συγκρότηση Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιστημόνων υψηλού κύρους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιστημονικής του δράσης και τη διαχρονική προαγωγή της ιατρικής παιδείας και ηθικής.

Η νέα Επιτροπή, αποτελούμενη από εξέχουσες προσωπικότητες της ιατρικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα πλαισιώνει με το επιστημονικό της κύρος και την εμπειρία της τις δράσεις του ΙΣΑ, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που προάγουν τη γνώση, την εκπαίδευση και τη συνεργασία στο ιατρικό σώμα.

Στο έργο της Επιτροπής περιλαμβάνονται:

Η επιλογή θεμάτων και ομιλητών για επιστημονικές ημερίδες υψηλού επιπέδου

Η διαμόρφωση προτάσεων για τη διάδοση της ιατρικής γνώσης και την ενίσχυση της εκπαίδευσης νέων ιατρών

Η συμβολή στην ανάπτυξη δράσεων με εθνικό και διεθνή χαρακτήρα

Η προώθηση της ιατρικής ηθικής και των αξιών της ιπποκρατικής παράδοσης

Η Επιτροπή θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση και αναμένεται να αποτελέσει έναν θεσμό αναφοράς ,για την επιστημονική κοινότητα, ενισχύοντας την θέση του ΙΣΑ και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση ετήσιων «Ημερίδων Μνήμης και Μάθησης» καθώς και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ιατρικής κοινότητας σε σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής: «Η συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιστημόνων αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη θεσμική ενίσχυση του επιστημονικού ρόλου του ΙΣΑ. Επενδύουμε στη γνώση, στην αριστεία και στην ιατρική ηθική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και εξωστρεφή ιατρική κοινότητα. Με τη συμβολή καταξιωμένων επιστημόνων, ενισχύουμε τη διαρκή εκπαίδευση των νέων γιατρών και προάγουμε τις αξίες της ιπποκρατικής παράδοσης, προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας».