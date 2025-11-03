Για το myHealth app έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, η Eιρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο συνέδριο Health IT 2025. Τόνισε ότι το υπουργείο προσπαθεί να πείσει τις ιδιωτικές δομές να περάσουν τις εξετάσεις τους μέσα στην εφαρμογή. Και πρόσθεσε ότι εάν δεν ανταποκριθούν οι ιδιωτικές δομές, θα ληφθούν και άλλα μέτρα, διότι όλες οι εξετάσεις πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια εφαρμογή και δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κάποιων να μην δώσουν αυτά τα πολύτιμα δεδομένα.

Αναφορικά με το health monitoring η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι θα δοθεί η ευκαιρία και σε άλλες κατηγορίες πολιτών να παρακολουθούνται απομακρυσμένα, προσθέτοντας ότι με την ενσωμάτωση εργαλείων κλινικής υποβοήθησης στην πρωτοβάθμια θα γίνει πιο αποδοτικός ο χρόνος των γιατρών.

Επίσης ανέφερε ότι πρώτη φορά η χώρα υλοποιεί ένα έργο αναβάθμισης στον ΕΟΔΥ με έγκριση του ECDC, ο οποίος θεωρεί αυτό το έργο ως βέλτιστη πρακτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Και πρόσθεσε ότι η συμβολή του ΕΟΔΥ υπό τη νέα του μορφή και λειτουργία είναι σημαντική στη δημιουργία πολιτικών που θα καταγράφουν τις ανάγκες των πολιτών σε κάθε περιοχή που βρίσκονται.

Η κα. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης στις κινητές ομάδες υγείας και στα νέα ψηφιακά εργαλεία που θα βοηθήσουν να εντοπιστούν άτομα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της χώρας και ενδεχομένως να βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο.

Η κ. Αδαπηδάκη τόνισε ότι ενισχύεται και ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ενώ σύντομα θα παρουσιαστεί ένα νέο εργαλείο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ηealthflix. Πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να μπουν οι πολίτες και να ενημερωθούν για κάθε θέμα υγείας που τους απασχολεί.