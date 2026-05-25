Λιγότερα νέα καινοτόμα φάρμακα και μάλιστα με καθυστέρηση σχεδόν δύο (2) χρόνων από την έγκρισή τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) έρχονται στην Ελλάδα, όπως κατέδειξε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε για την παρουσίαση δύο (2) μελετών που αφορούν στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες.

Μελέτη Patients W.A.I.T. Indicator (EFPIA-IQVIA) 2025:

Πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη διεθνή μελέτη που ερευνά τη διαθεσιμότητα των νέων φαρμάκων πανευρωπαϊκά. Διεξάγεται από το 2004 και καλύπτει 36 χώρες.

Η μελέτη κατέδειξε πως λιγότερη φαρμακευτική καινοτομία φτάνει στους Έλληνες ασθενείς, καθώς μόλις 69 από τα 168 νέα φάρμακα που πήραν έγκριση από τον ΕΜΑ, ήρθαν στην Ελλάδα το διάστημα 2021 – 2024, έναντι 75 στα 173 το διάστημα 2020 – 2023. Από τα 69 νέα φάρμακα μόνο τα 36 είναι πλήρως προσβάσιμα από τους Έλληνες ασθενείς, ενώ τα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα μόνο με περιορισμούς (ΙΦΕΤ, ΣΗΠ). ως εκ τούτου, ο Έλληνας ασθενής: έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τετραετίας έχει περιορισμένη πρόσβαση σε 1 ακόμα στα 5 φάρμακα και κ αθόλου πρόσβαση σε 3 στα 5 νέα φάρμακα



Αναφορικά με το χρόνο που απαιτείται για την διαθεσιμότητα αυτών των νέων φαρμάκων, αυτός κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 641 ημέρες από την Ευρωπαϊκή έγκριση τους μέχρι να αποζημιωθούν στην χώρα μας.

Διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων στην Ελλάδα:

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο ΣΦΕΕ ανέθεσε στην IQVIA την εκπόνηση μελέτης σε εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ που εμπορεύονται καινοτόμα φάρμακα για τη διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων στην Ελλάδα στο διάστημα 2022 – 2025, η οποία είχε τα εξής κύρια ευρήματα:

Από τα 214 νέα καινοτόμα φάρμακα που πήραν έγκριση ΕΜΑ το διάστημα 2022-2025, μόνο 42 (20%) είναι σήμερα (25/05/2026) διαθέσιμα στην ελληνική αγορά (εύρημα παρόμοιο με την περυσινή μελέτη), επιβεβαιώνοντας το εύρημα της μελέτης Patients W.A.I.T. Indicator (EFPIA-IQVIA) 2025 πως μόνο το 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τετραετίας είναι σήμερα διαθέσιμο στους Έλληνες ασθενείς.

Το δεινό κλίμα που διαμορφώνουν οι υπέρογκες υποχρεωτικές επιστροφές έχει σαν συνέπεια τα 3 στα 5 (132 από τα 178) νέα καινοτόμα φάρμακα να μην είναι διαθέσιμα για τους Έλληνες ασθενείς .

Οι ανωτέρω μελέτες αναδεικνύουν με σαφήνεια την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις νέες, καινοτόμες θεραπείες. Η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης προϋποθέτει:

α) τον επαναπροσδιορισμό της Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της Ελλάδας, και ταυτόχρονα

β) τη βελτίωση της αποδοτικότητας της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω ελέγχων στη συνταγογράφηση, εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων.

Εάν επιδιώκουμε ένα πραγματικά βιώσιμο φαρμακευτικό σύστημα και, κυρίως, την έγκαιρη και καθολική πρόσβαση όλων των Ελλήνων ασθενών στις θεραπείες που έχουν ανάγκη, απαιτείται η δέσμευση της Πολιτείας σε ένα τριετές πρόγραμμα με διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα επιτρέψει στις φαρμακευτικές εταιρείες να προγραμματίσουν και να επενδύσουν στη χώρα μας, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζονται, τη στιγμή που τη χρειάζονται.