Η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει σε υψηλά επίπεδα στη χώρα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, παρά μια ήπια υποχώρηση ορισμένων δεικτών στην κοινότητα. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 871 νέες νοσηλείες, αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που δείχνει ότι περισσότερα περιστατικά εξελίσσονται σε σοβαρά και απαιτούν νοσοκομειακή φροντίδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των βαρέων περιστατικών, με 15 νέες εισαγωγές σε ΜΕΘ και 8 θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα. Συνολικά, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί 45 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι. Κυριαρχεί σχεδόν αποκλειστικά η γρίπη τύπου Α, κυρίως ο υπότυπος Α(Η3), ενώ υψηλό παραμένει το ιϊκό φορτίο και στα αστικά λύματα.

Παράλληλα, η COVID-19 εμφανίζει μικρή μείωση στη θετικότητα αλλά αύξηση στις εισαγωγές, ενώ ο RSV κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας τονίζουν ότι ο εμβολιασμός, ακόμη και σε αυτή τη φάση, παραμένει το βασικότερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς μεγάλο μέρος των σοβαρών νοσηλειών αφορά ανεμβολίαστους.

Οι επίσημοι αριθμοί από τις καταγραφές των επιστημόνων του ΕΟΔΥ κατά τις δυο τελευταίες εβδομάδες, το επιβεβαιώνουν. Συγκεκριμένα καταγράφονται τα εξής για την γρίπη:

Νέες εισαγωγές: 871 έναντι 722 (Αύξηση +20,6%).

Εισαγωγές σε ΜΕΘ: 15 έναντι 12 (Αύξηση +25%).

Θάνατοι: 8 έναντι 5 (Αύξηση +60%).

Προς το παρόν, για τη χώρα μας είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν η έξαρση της γρίπης είναι πιο έντονη σε σχέση με προηγούμενα έτη. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης που η κυκλοφορία του ιού προηγήθηκε, έχουν καταγραφεί περισσότερα κρούσματα και νοσηλείες λόγω γρίπης. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην κυκλοφορία του τύπου H3N2 της ομάδας Κ που περιλαμβάνει περισσότερες μεταλλάξεις απ’ ό,τι συνήθως, με συνέπεια να προκαλεί μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτός ο τύπος ιού αυξάνει τον κίνδυνο για σοβαρή νόσο.