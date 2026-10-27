Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο παγκοσμίως στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, η Bayer αναδεικνύει τη σημασία της καινοτομίας στην ιατρική απεικόνιση και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύγχρονες διαγνωστικές τεχνολογίες στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου.

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Παρά τα σημαντικά οφέλη των οργανωμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, η έγκαιρη διάγνωση εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο, ιδιαίτερα για τις γυναίκες με πυκνό μαστό. Η πυκνότητα των μαστών ορίζεται ως η αναλογία του ινώδους ιστού προς το λίπος μέσα στο στήθος· όσο περισσότερος ο ινώδης ιστός, τόσο πιο πυκνοί είναι οι μαστοί.

Η μαστογραφία παραμένει η βασική προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες που υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία εμφανίζουν αυξημένη πυκνότητα μαστών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ευαισθησία της μαστογραφίας μειώνεται, καθώς ο πυκνός αδενικός ιστός ενδέχεται να «κρύψει» ύποπτες αλλοιώσεις, καθιστώντας δυσκολότερη την ανίχνευσή τους στα αρχικά στάδια. Επιπλέον, όσο πιο πυκνός είναι ο μαστός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού.

Το μήνυμα του EUSOBI και η στροφή προς την εξατομίκευση

Η σημασία του ζητήματος αναδείχθηκε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Απεικόνισης Μαστού (EUSOBI) , όπου παρουσιάστηκαν δεδομένα και επιστημονικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) μαστών με σκιαγραφικό στις γυναίκες με εξαιρετικά πυκνούς μαστούς. Η αυξανόμενη αναγνώριση των πυκνών μαστών ως ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που δημιουργεί στην ανίχνευση βλαβών μέσω της μαστογραφίας, οδηγεί διεθνείς επιστημονικούς φορείς να εξετάζουν πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στον προσυμπτωματικό έλεγχο, αναβαθμίζοντας τη συζήτηση για τον ρόλο της MRI στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν την αξία της MRI μαστών ως συμπληρωματικής μεθόδου ελέγχου σε επιλεγμένες ομάδες γυναικών. Χάρη στην υψηλή διαγνωστική της ευαισθησία, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό επιπλέον περιστατικών καρκίνου που ενδέχεται να μην είναι ορατά με τις συμβατικές απεικονιστικές εξετάσεις, ιδίως σε γυναίκες με εξαιρετικά πυκνούς μαστούς. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση προς πιο εξατομικευμένες στρατηγικές προσυμπτωματικού ελέγχου, όπου η ηλικία, η πυκνότητα των μαστών, το οικογενειακό ιστορικό και το ατομικό προφίλ κινδύνου λαμβάνονται ολοένα περισσότερο υπόψη κατά την επιλογή της κατάλληλης διαγνωστικής προσέγγισης.

Η δέσμευση της Bayer στην καινοτομία της απεικόνισης

Όσον αφορά στη διάγνωση, το Τμήμα Ακτινολογίας της Bayer επικεντρώνεται στην υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας σε όλη τη διαδρομή της απεικονιστικής διερεύνησης, από την έγκαιρη ανίχνευση έως τη λήψη τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων. Ως ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ακτινολογίας και της ιατρικής απεικόνισης, η Bayer επενδύει επί δεκαετίες στην ανάπτυξη λύσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας και της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή παρουσία παγκοσμίως στον τομέα της ακτινολογίας, αναπτύσσοντας καινοτόμα σκιαγραφικά μέσα, ψηφιακές λύσεις και προηγμένες τεχνολογίες που υποστηρίζουν εκατομμύρια απεικονιστικές εξετάσεις κάθε χρόνο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της απεικόνισης και στην έγκαιρη ανίχνευση σοβαρών νοσημάτων, όπως ο καρκίνος του μαστού.

Η συνεχής επένδυση της Bayer στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και τη διαγνωστική απεικόνιση αντικατοπτρίζει τη διαχρονική της δέσμευση να συμβάλλει στην εξέλιξη της σύγχρονης ιατρικής. Καθώς οι διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις αναδεικνύουν ολοένα περισσότερο την αξία της MRI μαστών με σκιαγραφικό σε επιλεγμένους πληθυσμούς γυναικών, η Bayer παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη τεχνολογιών που βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας να εντοπίζουν νωρίτερα τη νόσο και να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες κλινικές αποφάσεις προς όφελος των ασθενών.

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Κουρεντζής, Country Head Radiology για το σύνολο των χωρών GR/CY/IL/MT/RO/BG/MD: «Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει ένα από τα ισχυρότερα “όπλα” απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Καθώς η ιατρική απεικόνιση εξελίσσεται και ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, η καινοτομία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή κλινική πράξη. Στην Bayer συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ιατρική απεικόνιση, με στόχο να συμβάλουμε σε πιο ακριβείς διαγνώσεις και καλύτερη φροντίδα για κάθε ασθενή».

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, η Bayer επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίζει την καινοτομία στην απεικόνιση και την πρόσβαση σε προηγμένες διαγνωστικές λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και στη βελτίωση της φροντίδας των γυναικών.