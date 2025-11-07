Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ) οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια μετά το πρόσφατο δελτίο τύπου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), με το οποίο, μέσα από επιλεκτικές και εσφαλμένες νομικές ερμηνείες επιχειρεί να δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με τον θεσμικό ρόλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Επισκεπτών Υγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2817/2000, ο κλάδος ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών προβλέπεται να καταλαμβάνεται ισότιμα από Επισκέπτες Υγείας και Νοσηλευτές, καθώς στα ειδικά τυπικά προσόντα περιλαμβάνονται τόσο το πτυχίο και η άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών Υγείας όσο και το πτυχίο Νοσηλευτικής.

Επομένως, ο κλάδος ΠΕ25 δεν “ανήκει” θεσμικά σε κανέναν επιμέρους κλάδο, αλλά καλύπτεται από επαγγελματίες με ισότιμα προσόντα και καθορισμένο ρόλο στην Ειδική Αγωγή.

Οι Επισκέπτες Υγείας, με βάση το Π.Δ. 351/1989, διαθέτουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στον χώρο της Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είναι οι επιστήμονες που σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα αγωγής,πρόληψης και προαγωγής της υγείας — τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότητα.

Με βάση τη φύση των σπουδών και των αρμοδιοτήτων τους, οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν τον πλέον κατάλληλο επαγγελματικό για το έργο της προστασίας, υποστήριξης και αγωγής υγείας των μαθητών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής.

Οι αρμοδιότητές τους, όπως ορίζονται στα σχετικά ΦΕΚ (449/Β/2007 και 2038/Β/2018), περιλαμβάνουν την αγωγή υγείας, την πρόληψη, την παροχή πρώτων βοηθειών, την παρακολούθηση της υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος, τη συνεργασία με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τις υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τη φροντίδα μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Ο ΠΣΕΥ καταδικάζει κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης ή υποβάθμισης του ρόλου των Επισκεπτών Υγείας και υπενθυμίζει ότι αποτελούν εδώ και δεκαετίες θεσμικό πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με σημαντική συμβολή στη διασφάλιση της υγείας των παιδιών, των οικογενειών και των κοινοτήτων.

Ο ΠΣΕΥ καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν άμεσα στη διόρθωση του όρου “Σχολικός Νοσηλευτής” σε “Επισκέπτης Υγείας” όπου αυτό απαιτείται, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η επιστημονική και επαγγελματική πραγματικότητα.

Η εκπαίδευση, η υγεία και η πρόληψη δεν αποτελούν πεδίο συντεχνιακών αντιπαραθέσεων, αλλά κοινό στόχο όλων των επαγγελματιών υγείας.