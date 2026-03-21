Οριστική ήταν τελικά η κατάληξη της προσπάθειας για τη συνέχιση λειτουργίας της ιδιωτικής Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) στην Αίγινα, με τον ΕΟΠΥΥ να ανακοινώνει επισήμως τη λύση της σύμβασης, επιρρίπτοντας όλη την ευθύνη στην ιδιοκτησία της μονάδας.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της μονάδας «Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού ΕΠΕ» υπέβαλε αίτημα διακοπής της σύμβασης που είχε συναφθεί στις 30 Ιουλίου 2020 και είχε διάρκεια έως τις 29 Ιουλίου 2026. Στις 16 Ιανουαρίου 2026 υπογράφηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η λύση της σύμβασης, με πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου δύο μηνών για την ομαλή ένταξη των ασθενών σε άλλες δομές, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου 2026. Στις 16 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης. Ωστόσο, η μονάδα διατύπωσε αρνητική πρόθεση με επιστολή της στις 18 Μαρτίου 2026 .

Ο ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα οικονομικά προβλήματα που επικαλείται η μονάδα αφορούν την περίοδο Οκτωβρίου 2019 έως Ιουνίου 2020, κατά την οποία η ΜΧΑ δεν διατηρούσε σύμβαση με τον Οργανισμό, καθώς δεν διέθετε την απαιτούμενη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Ο Οργανισμός τονίζει ότι η εξυπηρέτηση των 16-18 νεφροπαθών αιμοκαθαρόμενων του νησιού εξασφαλίζεται πλέον μέσω εναλλακτικών δομών.

Οι αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται από: Το δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων ΜΧΑ και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ). Επίσης, από δημόσια νοσοκομεία με Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Εναλλακτικά, εφόσον συντρέχουν ιατρικές ενδείξεις, οι ασθενείς μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης κατ’ οίκον, με πλήρη αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ και μηδενική συμμετοχή, υπό την καθοδήγηση των ιατρών της εξειδικευμένης μονάδας του Τζανείου Νοσοκομείου.

Το θέμα έχει λάβει και πολιτική διάσταση, καθώς βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αφήνει τουλάχιστον 15 ασθενείς χωρίς ουσιαστική πρόσβαση σε θεραπεία ζωτικής σημασίας στον τόπο κατοικίας τους. Όπως αναφέρεται στην κοινοβουλευτική ερώτηση, οι ασθενείς καλούνται είτε να μετακινούνται τρεις φορές την εβδομάδα προς τον Πειραιά είτε να εγκαταλείψουν το νησί για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι από το 2019 υπάρχει υπουργική απόφαση για ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, η οποία παραμένει ανενεργή.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ έχει ως εξής:

«Σχετικά με τη λύση και οριστική διακοπή της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) Αίγινας ”ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ”

Στις 31.12.2025, ο νόμιμος εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΧΑ υπέβαλε αίτημα διακοπής της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Οργανισμό και με ημερομηνία λήξης την 29.7.2026.

Σε συνέχεια του αιτήματος υπεγράφη και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η λύση της σύμβασης, με πρόβλεψη εξυπηρέτησης των δικαιούχων για δύο μήνες.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 16/03/2026 στα γραφεία της Διοίκησης για νέα σύμβαση, όμως η ΜΧΑ διατύπωσε αρνητική πρόθεση. Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τους ασθενείς και την αρμόδια Υ.Π.Ε. για τη διακοπή της σύμβασης.

Η εξυπηρέτηση των ασθενών θα παρέχεται πλέον από το δίκτυο των συμβεβλημένων παρόχων που λειτουργούν ΜΧΑ, ΜΤΝ, καθώς και από τα Δημόσια Νοσοκομεία με Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης βρίσκεται στο Δήμο του Πειραιά.

Εναλλακτικά, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης κατ’ οίκον υπό καθοδήγηση ειδικών ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά ”Τζάνειο”, με πλήρη αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ».