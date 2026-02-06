Το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας του ΕΟΔΥ συμμετείχε στο διήμερο Workshop με αντικείμενο την επιλογή κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση εγκύων γυναικών και βρεφών σε υψηλές θερμοκρασίες, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα.

Το workshop πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HIGH Horizons, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, φορέων δημόσιας υγείας, διεθνών οργανισμών και θεσμικών αρχών, μεταξύ των οποίων και στελέχη του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, συμβάλλοντας στον διάλογο για την πρόληψη και την προστασία της υγείας των ευάλωτων πληθυσμών.

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΔΥ, Καθ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, κατά το χαιρετισμό του, υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζονα πρόκληση για τη δημόσια υγεία, με ιδιαίτερες επιπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες, τονίζοντας τον ρόλο του ΕΟΔΥ στην παραγωγή τεκμηριωμένων δεδομένων για τη χάραξη πολιτικών υγείας, ενώ η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Yπουργείου Υγείας κ. Φωτεινή Κουλούρη ανέδειξε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης για την προστασία της υγείας μητέρας και βρέφους.

Η Καθ. Υγιεινής και Επιδημιολογίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), και επιστημονική υπεύθυνη του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, κ. Βαρβάρα Μουχτούρη, επεσήμανε ότι «η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, θνησιγένειας, νεογνών μικρών για την ηλικία κύησης, σακχαρώδη διαβήτη κύησης, πρόωρης ρήξης εμβρυϊκών υμένων, καθώς και υπερτασικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά την κύηση. Παρά τα τεκμηριωμένα αυτά ευρήματα, παραμένουν σημαντικά κενά γνώσης σχετικά με την ποσοτικοποίηση του κινδύνου, τις κρίσιμες περιόδους ευαλωτότητας και τα υποκείμενα βιολογικά μονοπάτια»

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία της μητέρας και του παιδιού απαιτεί συντονισμένες δράσεις, συνεχή επιστημονική έρευνα και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, μέσω της συμμετοχής του σε τέτοιες δράσεις, ενισχύει τον ρόλο του στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό πλαίσιο.