Η AbbVie Ελλάδας, η παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, κατακτά την 1η θέση στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2026 του Οργανισμού Great Place to Work® Hellas, στην κατηγορία 100-249 εργαζομένων. Αυτή η κορυφαία διάκριση επισφραγίζει τη δέσμευση της AbbVie σε ένα μέλλον που αξίζει σε κάθε άνθρωπο. Θέτοντας την έμφυλη ισότητα και τη συμπερίληψη ως θεμέλιο λίθο της στρατηγικής της, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η ποικιλομορφία σκέψης και οι μοναδικές προοπτικές, ειδικά των γυναικών, είναι απαραίτητες για την καινοτομία, την επίτευξη των στόχων και τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος, τόσο για τους ασθενείς όσο και για την κοινωνία.

«Η κατάκτηση της κορυφής, της πρώτης θέσης, είναι για εμάς μια ουσιαστική διάκριση και πηγή υπερηφάνειας», δήλωσε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie, Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα. «Αποτελεί επιστέγασμα της φιλοσοφίας μας που τοποθετεί κάθε άνθρωπο στο επίκεντρο και επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι κάθε γυναίκα έχει τη δύναμη να ηγηθεί, συμβάλλοντας στην επιτυχία του Οργανισμού μας. Διασφαλίζουμε έμπρακτα ότι κάθε γυναίκα στην AbbVie αισθάνεται ότι ανήκει σε ένα περιβάλλον που μπορεί να ακουστεί, να εξελιχθεί και να αξιοποιήσει πλήρως τα εφόδια και τις δυνατότητές της για να προοδεύσει. Ευχαριστούμε κάθε συνεργάτιδά μας για την αφοσίωσή της και το πάθος της να προσφέρει καθημερινά ιδέες, χρόνο, τον καλύτερό της εαυτό, συνδιαμορφώνοντας και αναδεικνύοντας το έργο της AbbVie, διασφαλίζοντας μία καλύτερη ζωή για τους ασθενείς μας».

Ο Θωμάς Κούγκουλος, HR Director, AbbVie, σημείωσε: «Αυτή η διάκριση ανήκει σε όλες τις γυναίκες της AbbVie, που με το ταλέντο και την αφοσίωσή τους αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία μας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και επιβραβεύουν την αξία, ανεξαρτήτως φύλου. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε καινοτόμες πολιτικές και πρωτοβουλίες, όπως διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγών, καθώς και προγράμματα μέντορινγκ και ηγεσίας ειδικά για γυναίκες, τα οποία ανοίγουν ουσιαστικές προοπτικές σταδιοδρομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η φιλοσοφία μας δεν στοχεύει απλώς σε εκτελεστικές θέσεις για τις γυναίκες, αλλά στην ανάδειξή τους σε ηγετικούς ρόλους όπου λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική, επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη».

«Η 1η θέση στο Best Workplaces™ for Women δεν είναι τίτλος που “κατακτάς”. Είναι ευθύνη που αποδεικνύεται καθημερινά», τόνισε η Μελίνα Θωμαΐδου, Senior Head of Corporate Affairs, AbbVie. Στην AbbVie, η ισότητα δεν εξαντλείται σε δηλώσεις ή πολιτικές — κρίνεται στο ποιος ακούγεται, ποιος εξελίσσεται, ποιος έχει πραγματική πρόσβαση σε ευκαιρίες. Οι γυναίκες της εταιρείας μας είναι παρούσες εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του οργανισμού και της κατεύθυνσής του. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει τον τρόπο που επιλέγουμε να λειτουργούμε — με συνέπεια, διαφάνεια και πραγματικό αντίκτυπο».