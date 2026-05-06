Η AbbVie, η παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, αναγνωρίζεται ως το 2ο καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces™ Hellas 2026 του Οργανισμού Great Place to Work® Hellas, στην κατηγορία 100-249 εργαζομένων. Επιπλέον, αναδείχθηκε ως η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην κατηγορία της. Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική διάκριση της χρονιάς, καθώς τον Μάρτιο η AbbVie έλαβε την 1η θέση στη λίστα Best Workplaces™ Hellas for Women 2026, επισφραγίζοντας με τις δύο κορυφαίες διακρίσεις τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος αξίζει να εξελίσσεται και να διαπρέπει.

«Στην AbbVie είμαστε οι άνθρωποί μας. Η 2η θέση στη λίστα Best Workplaces και η κορυφαία διάκριση ως καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες, αποτελούν πηγή υπερηφάνειας που επιβεβαιώνουν την ουσία αυτής της φιλοσοφίας», δήλωσε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie, Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα. «Οι άνθρωποί μας, με όραμα και πάθος, προσφέρουν και καινοτομούν καθημερινά για να βελτιώσουν τη ζωή των συνανθρώπων μας. Αυτό δεν είναι απλώς μια δουλειά, αλλά ένα έργο ευθύνης και αλληλεγγύης. Δική μας ευθύνη είναι να διαφυλάξουμε αυτό το έργο, να το ενισχύουμε και να δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε κάθε φωνή και κάθε ταλέντο να βρίσκει χώρο να εξελίσσεται και να δημιουργεί. Η AbbVie φιλοδοξεί να αναγνωρίζεται όχι απλώς ως εργοδότης, αλλά ως ένας οργανισμός που εμπνέει, οδηγεί την επιστημονική πρόοδο και κάνει ουσιαστική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας που με το έργο τους διαμορφώνουν ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα».

«Η κουλτούρα της AbbVie θεμελιώνεται στον ανοιχτό διάλογο, στην εποικοδομητική συνεργασία και στη διαρκή εξέλιξη, γεννώντας ευκαιρίες για όλες και όλους. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει τη μέγιστη απόδοση και την προσωπική ανάπτυξη του κάθε εργαζόμενου», δήλωσε ο Θωμάς Κούγκουλος, HR Director, AbbVie. «Οι εργαζόμενοί μας κατέκτησαν τις δύο διακρίσεις στη λίστα Best Workplaces και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτούς. Το ταλέντο και το πάθος τους προσφέρουν έμπνευση και, κυρίως, ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στους ανθρώπους που ζουν με σοβαρές, χρόνιες ασθένειες. Τόσο αυτή η διάκριση όσο και το πάθος των ανθρώπων μας για την αποστολή μας ενισχύουν τη δέσμευσή μας να επενδύουμε διαρκώς σε νέες ιδέες, πολιτικές και πόρους, ώστε να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ανάπτυξης και μια κουλτούρα που αγκαλιάζει και ενδυναμώνει κάθε μέλος της ομάδας μας».

«Η 2η θέση ως καλύτερο εργασιακό περιβάλλον επιβεβαιώνει την καθημερινή εμπειρία που βιώνουμε και διαμορφώνουμε όλες και όλοι μαζί στην AbbVie, μία εμπειρία που αποκτά βαθύ νόημα και κίνητρο χάρη στην αποστολή μας. Ισότητα, σεβασμός, πρόοδος, υπερηφάνεια, αισιοδοξία και ευρείες προοπτικές, είναι τα θεμέλια της κουλτούρας μας», τόνισε η Μελίνα Θωμαΐδου, Senior Head of Corporate Affairs, AbbVie. «Αυτή η διάκριση, μαζί με την 1η θέση στο Best Workplaces for Women, αναδεικνύουν με έμφαση ότι η δέσμευσή μας για ένα περιβάλλον εξέλιξης, ισότητας και σεβασμού μεταφράζεται σε απτή αναγνώριση. Μία αναγνώριση που πηγάζει από την ολοκληρωμένη, διαφανή και ισότιμη πολιτική μας, η οποία στηρίζεται στον απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους, στην ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης και στην ανάδειξη κάθε ταλέντου. Μία αναγνώριση που μας τιμά και μας ωθεί να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι».