Ο καθηγητής

, Senior Professor of Economics of Health and Wellbeing, Faculty of Medicine, Ghent University, Belgium, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα στα οικονομικά της υγείας, θα επικεντρώσει την ομιλία του στις προκλήσεις και τις τάσεις που αφορούν στην αξιολόγηση του “value and value for money” στην Ευρώπη, παρέχοντας παραδείγματα και από τον τομέα του καρκίνου.