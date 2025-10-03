Η κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF), Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Managing Director της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, έθεσε στο επίκεντρο του 24ου Συνεδρίου HealthWorld που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AMCHAM), τον διάλογο για το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αναδεικνύοντας με τις παρεμβάσεις της τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις στρατηγικές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.

Στη συζήτηση με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σπυρίδωνα Γκίκα, υπογράμμισε το κομβικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: «Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσουν σε ποια πλευρά της ιστορίας θα σταθούν· με τολμηρές πολιτικές υπέρ της βιοφαρμακευτικής καινοτομίας, της πρόσβασης των ασθενών και της βιωσιμότητας. Θέλουμε μια Ευρώπη που δεν περιορίζεται στο να νομοθετεί, αλλά να καινοτομεί πραγματικά.» Τόνισε, παράλληλα, ότι ενώ οι ΗΠΑ και η Ασία προχωρούν ταχύτατα στην έρευνα και ανάπτυξη, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω, εγκλωβισμένη στον ρυθμιστικό της ρόλο. Αναφερόμενη στο Ταμείο Καινοτομίας που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026, σημείωσε ότι η δημιουργία του αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα, αλλά όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «τα €50 εκατομμύρια δεν αρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες· το ερώτημα είναι ποιες θεραπείες αποκλείονται σήμερα από τους ασθενείς και ποιο είναι το κόστος ευκαιρίας για την κοινωνία». Σχετικά με το clawback επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ακραία θέση στην Ευρώπη, με ποσοστά που φτάνουν έως και το 79% στα νοσοκομειακά φάρμακα, γεγονός που αποθαρρύνει τις επενδύσεις και τις κλινικές μελέτες. Όπως κατέληξε, η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η θεσμοθέτηση ενός Συμφώνου Συνεργασίας με την πολιτεία.

Στην κατ’ ιδίαν συζήτηση με την πρώην Υπουργό Υγείας του Βελγίου, Maggie De Block, η κα. Μπαρμπετάκη ανέδειξε το βελγικό “Pact for the Future” ως διεθνές πρότυπο: «Το παράδειγμα του Βελγίου αποδεικνύει ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη. Η Πολιτεία, η βιομηχανία, τα πανεπιστήμια και οι ασθενείς ένωσαν τις δυνάμεις τους γύρω από έναν κοινό στόχο: ταχύτερη πρόσβαση στην καινοτομία και ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος κλινικών μελετών. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και η Ελλάδα· μια θεσμική συμφωνία που θα φέρει προβλέψιμο πλαίσιο, διαφανείς διαδικασίες και εμπιστοσύνη. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να μιλάμε για καινοτομία, αλλά να τη φέρνουμε στους ασθενείς μας έγκαιρα και ισότιμα.»

Στο πάνελ με τίτλο ‘’Reforming with Purpose: A Strategic Plan for Healthcare Transformation’’, έθεσε την ανάγκη για έναν μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό: «Καμία χώρα δεν ξεκινά με απεριόριστο προϋπολογισμό στην Υγεία· ξεκινά με πολιτική βούληση για το πού θα κατευθύνει τους πόρους που διαθέτει. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πού θέλουμε να επενδύσουμε και ποια αξία θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Για μένα, επιτυχία δεν είναι οι αριθμοί και τα προγράμματα, αλλά το να δίνουμε στους ασθενείς τη θεραπεία που χρειάζονται, τη στιγμή που τη χρειάζονται. Αν δεν το κάνουμε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για θεραπείες που υπάρχουν, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στον ασθενή. Και αυτό δεν είναι πολιτική Υγείας· είναι αδυναμία πολιτικής απόφασης.»

Στη συζήτηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σπυρίδωνα Γκίκα, ανέδειξε τη στρατηγική διάσταση των επενδύσεων στη φαρμακευτική καινοτομία: «Η αξία της καινοτομίας δε βρίσκεται πλέον μόνο στη γραμμή παραγωγής, αλλά κυρίως στα δεδομένα, στη γνώση και στην έρευνα που γεννούν νέες θεραπείες και τεχνολογίες. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το νέο τοπίο, εφόσον δημιουργήσει ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον που θα προσελκύσει διεθνείς και ελληνικές επενδύσεις. Δεν μιλάμε για παραγωγή με την κλασική έννοια· μιλάμε για συμμετοχή σε παγκόσμια οικοσυστήματα γνώσης και κλινικής έρευνας. Αυτό είναι που θα καθορίσει αν η χώρα θα γίνει μέρος της ιατρικής του μέλλοντος ή θα μείνει στην περιφέρεια των εξελίξεων.»