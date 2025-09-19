Το PhARMA Innovation (PIF) έδωσε δυναμικό παρόν στο Bio3 Forum 2025 on Biotechnology, Bioinformatics & Bioeconomy, που πραγματοποιήθηκε στις 15-19 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με τίτλο ‘’Fostering Collaboration in Industry & Academia’’. Tο Forum αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη διεθνή επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της βιοτεχνολογίας, της ακαδημαϊκής έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και των στρατηγικών συνεργασιών που θα καθορίσουν το μέλλον της υγείας.

Το PIF εκπροσωπήθηκε από την κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρο του PhARMA Innovation και Διευθύνουσα Σύμβουλο της AbbVie Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, καθώς και τον κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Forum.

Η κα. Μπαρμπετάκη συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο ‘’Visionary Leadership in Pharma: Building the Next Healthcare Paradigm’’, όπου ανέδειξε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η φαρμακοβιομηχανία. Όπως τόνισε, «η έλλειψη προβλεψιμότητας, οι αμφιβολίες για την προσιτότητα των συστημάτων και η αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς τους αποτελούν τρεις κρίσιμες παραμέτρους που διαμορφώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε». Υπογράμμισε δε ότι «το ζητούμενο είναι να μετατρέψουμε τις πολιτικές σε καταλύτες και όχι σε εμπόδια της καινοτομίας, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται τη σωστή στιγμή».

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής της, στάθηκε στον ρόλο της ηγεσίας με σκοπό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ένας οραματικός ηγέτης είναι εκείνος που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους γύρω από έναν κοινό σκοπό- και για εμάς ο σκοπός αυτός είναι πάντα ο ασθενής. Η ηγεσία με σκοπό μπορεί να υπερβεί τα εμπόδια, να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και να μας οδηγήσει μπροστά. Δεν ακολουθούμε, διαμορφώνουμε. Αυτός είναι ο ρόλος και του PIF: να συμβάλλει στη δημόσια συζήτηση, να κάνει τη χώρα πιο ανταγωνιστική και να δημιουργήσει τις συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη στην υγεία».

Αναφερόμενη στο μέλλον της φαρμακευτικής βιομηχανίας, επεσήμανε ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στο φάρμακο, αλλά αγγίζει υπηρεσίες, δεδομένα και τεχνολογίες. «Το μέλλον βρίσκεται στις συνεργασίες με τεχνολογικούς παρόχους, startups και θεσμούς. Οι συνέργειες αυτές είναι το “ιερό δισκοπότηρο” της φαρμακευτικής βιομηχανίας του αύριο, καθώς μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα, συμμόρφωση και βιώσιμες λύσεις υγείας».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην αξία της ανθεκτικότητας και στην ανάγκη καλλιέργειας της επόμενης γενιάς: «Η ηγεσία είναι ευθύνη. Οφείλουμε να ενδυναμώνουμε νέες δεξιότητες, να φέρνουμε φρέσκες ιδέες και να δίνουμε φωνή στη νέα γενιά. Και πάνω απ’ όλα, να θυμόμαστε να γιορτάζουμε τις μικρές νίκες, γιατί αυτές είναι που οδηγούν στις μεγάλες αλλαγές».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του PIF, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, προέδρευσε του πάνελ με τίτλο ‘’The Digital Health Innovation: Patient Data as the Driver of Innovation in Biotech’’. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της δομημένης και διαλειτουργικής πληροφορίας, στις εφαρμογές των δεδομένων στη βιοτεχνολογία και την ψηφιακή υγεία, καθώς και στα αναγκαία μοντέλα συνεργασίας που θα επιτρέψουν στην καινοτομία να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί στο χρόνο.

Με τη συμμετοχή του στο Bio3 Forum 2025, το PhARMA Innovation επιβεβαίωσε τον στρατηγικό του ρόλο ως θεσμικού συνομιλητή στον χώρο της Υγείας. Μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία με τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την Πολιτεία, το PIF συνεχίζει να διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής που ενισχύουν την καινοτομία, ενδυναμώνουν το σύστημα Υγείας και διασφαλίζουν τη βιώσιμη πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες του αύριο.