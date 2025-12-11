Το PhARMA Innovation Forum (PIF) έδωσε ισχυρό θεσμικό παρόν στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημόσια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μπορεί να αξιολογεί, να αποζημιώνει και τελικά να αξιοποιεί την καινοτομία προς όφελος των ασθενών. Με κεντρικό άξονα την ανάγκη τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και ενός συστήματος που αναγνωρίζει την πραγματική θεραπευτική αξία, το PIF ανέδειξε τον ρόλο των σύγχρονων δεδομένων, των νέων μεθοδολογιών και των ευρωπαϊκών εξελίξεων στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και δίκαιης φαρμακευτικής πολιτικής.

Η Πρόεδρος του PIF και Managing Director της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, συμμετείχε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις συνεδρίες με τίτλο «Κατανόηση της νέας μεθοδολογίας της ΑΤΥ: Αξιολόγηση με βάση την αξία του φαρμάκου» και «Απαραίτητα τεκμήρια για μια ορθολογική πολιτική φαρμάκου στην Ελλάδα», ενώ την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ο Γενικός Διευθυντής του PIF, κ. Γιάννης Κωτσιόπουλος, συντόνισε τη συνεδρία «Πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του συστήματος Υγείας», και συμμετείχε στο panel με τίτλο «Η φαρμακοεπιδημιολογία ως εργαλείο για τη χάραξη εθνικής πολιτικής Υγείας», στην οποία τοποθετήθηκε για τη συμβολή της φαρμακοεπιδημιολογίας στη φαρμακευτική πολιτική.

Στη συνεδρία με τίτλο «Κατανόηση της νέας μεθοδολογίας της ΑΤΥ: Αξιολόγηση με βάση την αξία του φαρμάκου», η κα. Μπαρμπετάκη ανέφερε: «Η φαρμακευτική καινοτομία συνδέεται άμεσα με την ικανότητα της επιστήμης να καλύπτει ανάγκες που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανικανοποίητες, μέσα από στοχευμένες και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, διαγνωστικούς δείκτες και τεχνολογίες που βελτιώνουν τόσο τις κλινικές εκβάσεις όσο και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Παρά την πρόοδο, το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης παραμένει οριζόντιο και προσανατολισμένο κυρίως στο δημοσιονομικό αποτύπωμα, γεγονός που δεν επιτρέπει την πλήρη αναγνώριση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των νέων θεραπειών. Η νέα μεθοδολογία, μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη οργάνωση και σε πιο τεκμηριωμένη διαδικασία, αρκεί να μην οδηγήσει σε πολλαπλές και χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά να διαμορφώσει ένα σταθερό, σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο που διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται.»

Στη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Απαραίτητα τεκμήρια για μια ορθολογική πολιτική φαρμάκου στην Ελλάδα» η κα. Μπαρμπετάκη συνέχισε τοποθετώντας στο επίκεντρο την αξία: «Όταν μια θεραπεία αποδεικνύει την κλινική της αποτελεσματικότητα και τεκμηριωμένα υπερέχει έναντι των υφιστάμενων επιλογών, οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε με βάση την αξία που προσφέρει. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η καινοτομία δε μπορεί να επιβαρύνεται με οριζόντιες επιστροφές 60% ή 75%, γιατί αυτό ακυρώνει στην πράξη τον ρόλο της και μετατρέπει τη βιομηχανία στον κύριο χρηματοδότη του συστήματος. Σε καμία ευρωπαϊκή αγορά δεν εφαρμόζεται μια τόσο ανελαστική λογική· η τιμολόγηση και η αποζημίωση συνδέονται με τεκμήρια αποτελεσματικότητας και πραγματικού οφέλους. Αν θέλουμε ένα σύστημα που ανταμείβει την πρόοδο και εξασφαλίζει πρόσβαση στους ασθενείς, τότε η αξία –και όχι το οριζόντιο clawback– πρέπει να καθορίζει τους κανόνες.»

Στο panel «Καινοτομία, βιωσιμότητα και δίκαιη πρόσβαση: η συμβολή της φαρμακοεπιδημιολογίας στη φαρμακευτική πολιτική», ο κ. Κωτσιόπουλος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των δεδομένων πραγματικού κόσμου στη διαμόρφωση σύγχρονων και αποτελεσματικών πολιτικών υγείας. Τόνισε ότι η φαρμακοεπιδημιολογία αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιόπιστη αξιολόγηση της καινοτομίας και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτική υγείας με υποθέσεις· πρέπει να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει στους ασθενείς και πώς οι θεραπείες λειτουργούν στην καθημερινή ζωή». Υπογράμμισε επίσης ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο του European Health Data Space δημιουργεί νέες δυνατότητες για ασφαλή και διαλειτουργική αξιοποίηση δεδομένων, συμβάλλοντας τόσο στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας όσο και στη δίκαιη πρόσβαση των ασθενών σε νέες, καινοτόμε ς θεραπείες.

Με τις παρεμβάσεις της Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, το PhARMA Innovation Forum επιβεβαίωσε τον θεσμικό ρόλο του στη διαμόρφωση ενός συστήματος αξιολόγησης και αποζημίωσης που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την αξία της καινοτομίας, ενισχύει τη βιωσιμότητα και τοποθετεί τον ασθενή στο επίκεντρο. Το PIF συνεχίζει να λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος της πολιτείας, προωθώντας πολιτικές που στηρίζονται στην επιστημονική πρόοδο, στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου περιβάλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.