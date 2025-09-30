Το διάστημα 26-29 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του Καθηγητή Χειρουργικής Γιώργου Σωτηρόπουλου και η αναισθησιολογική ομάδα της Διευθύντριας Αναισθησιολογικού Αικατερίνης Λαμπαδαρίου στο Νοσοκομείο «Λαϊκό», έφεραν εις πέρας 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος. Αυτό έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, λέγοντας ότι πρόκειται για «επίδοση» που πρώτη φορά καταγράφεται στην Ελλάδα.

Και οι τέσσερις ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. Οι τρεις έχουν βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχαριστεί τις οικογένειες των δοτών, «για το μεγάλο δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο». Ευχαριστεί, επίσης, τους τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τη φροντίδα των υποψηφίων δοτών, τις ομάδες των λήψεων, το ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τον όλο συντονισμό.

«Ως Υπουργείο Υγείας συγχαίρουμε τη Διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου και όλο το εμπλεκόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με στοχευμένες ενέργειες θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στη χώρα μας», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.