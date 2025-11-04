Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, σε συνεργασία με το Heal Academy, διοργανώνει ένα διαφορετικό και πρωτοποριακό συνέδριο για την εξωσωματική γονιμοποίηση με τίτλο «Let’s talk about IVF: Conversations in a New Era», που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Πρόκειται για ένα επιστημονικό συνέδριο όπου η γνώση συναντά τον διάλογο και η επιστήμη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό. Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες μεθόδους που διαμορφώνουν το μέλλον της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μέσα από μια σειρά ομιλιών και διαδραστικών διαλέξεων, θα αναδειχθούν θέματα όπως: οι καινοτομίες στο εμβρυολογικό εργαστήριο και την παρακολούθηση εμβρύων, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην κλινική πράξη, ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος, η διαχείριση ωοθηκικού αποθέματος και τα εξατομικευμένα πρωτόκολλα θεραπείας.

Πέρα όμως από την παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων, ο βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να ενεργοποιήσει έναν ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων. Μέσα από ζωντανές συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και ανοιχτή επικοινωνία, το ακροατήριο καλείται να συμμετέχει ενεργά, να θέτει ερωτήματα, να διαμορφώνει απόψεις και να συμβάλλει στην εξέλιξη της γνώσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «Ημερίδα για το Κοινό», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 14:00 με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ζευγάρια και άτομα που ενδιαφέρονται για την εξωσωματική γονιμοποίηση, την κατάψυξη ωαρίων ή την αναπαραγωγική υγεία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ειδικούς από όλους τους τομείς, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες λύσεις και επιλογές, να λάβουν εξατομικευμένη πληροφόρηση για ζητήματα που τους απασχολούν και να επωφεληθούν από ειδικές παροχές της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις.

Για το πλήρες πρόγραμμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο και την Ημέρα Κοινού επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις: https://www.hygeiaivf.gr/2025/10/13/let-s-talk-about-ivf-conversations-in-a-new-era/

Το συνέδριο «Let’s talk about IVF: Conversations in a New Era» αναδεικνύει τη δέσμευση της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις να συνδυάζει επιστημονική αριστεία με ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία, προσφέροντας διαδραστικό διάλογο σε ειδικούς και κοινό, για μια νέα εποχή στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.