Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ μετά από πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τα μέλη του, ότι επίκειται η ανακοίνωση της επέκτασης του Προληπτικού Προγράμματος Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας με την ένταξη της λήψης για την εξέταση HPV DNA test να πραγματοποιείται και στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια, με καθορισμένη αμοιβή 25 ευρώ. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά την πράξη της λήψης, ενώ τα δείγματα αποστέλλονται σε πιστοποιημένα εργαστηριακά κέντρα αναφοράς, τα οποία διενεργούν την ανάλυση, εκδίδουν τα αποτελέσματα, και πληρώνονται ξεχωριστά από το πρόγραμμα.

«Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Π.Φ.Υ. παραμένει σταθερά στο πλευρό των συναδέλφων, υπερασπίζεται την ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας, την επιστημονική εγκυρότητα και τη δεοντολογία στο χώρο της Ιατρικής, και συνεχίζει να διεκδικεί την αύξηση της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης σε δίκαια και ρεαλιστικά επίπεδα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.