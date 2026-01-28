Δεν χρειάζεται πανικός για την γρίπη, «δεν πρέπει να τρομάζουμε καθώς η γρίπη είναι κάθε χρόνο εδώ. Εμφανίζεται τον χειμώνα και αυτή είναι η περίοδος που αναμένεται η κορύφωσή της», ανέφερε, μιλώντας στο MEGA, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Την τρέχουσα εβδομάδα παρατηρείται μικρότερη προσέλευση σε σχέση με την προηγούμενη, όμως αυτό δεν αποτελεί ένδειξη αποκλιμάκωσης, καθώς ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε νέα κορύφωση», ανέφερε ο υφυπουργός, συμπληρώνοντας ότι στα νοσοκομεία υπάρχει αυξημένη προσέλευση και πίεση, κάτι που αναμένεται και παρακολουθείται.

Σχετικά με τον εμβολιασμό και τη διαθεσιμότητα εμβολίων, τόνισε ότι έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,8 εκατομμύρια πολίτες και το επίπεδο εμβολιασμού είναι λίγο υψηλότερο από προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στη διαθεσιμότητα, σημείωσε ότι «υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων στα φαρμακεία». Διευκρίνισε ότι ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει τόσο σε φαρμακείο όσο και σε Κέντρο Υγείας.

Μείωση της αναμονής στα ΤΕΠ

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί πολύ στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, «πριν από έναν χρόνο είχαν καταγραφεί αναμονές που έφταναν 9 ώρες, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε στις 4,5 ώρες στα τμήματα κατά μέσο όρο», διευκρινίζοντας ότι τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται άμεσα. Πρόσθεσε ότι «η βελτίωση συνδέεται με το ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό, υπάρχει το “ βραχιολάκι” και υπάρχουν πλέον καλύτεροι χώροι στα νοσοκομεία».

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση που διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στο ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι υπήρξε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εμπλεκόμενους φορείς της ογκολογίας, σημειώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή ραντεβού με παθολόγο-ογκολόγο μπορεί να κλείσει ο πολίτης μέσα σε τρεις έως τέσσερις ημέρες». Πρόσθεσε ότι από τα στοιχεία που παρουσίασε, το πιο μακρινό ραντεβού που εντόπισε ήταν στην παθολογική ογκολογία του «Αττικόν», με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου. Υπενθύμισε επίσης ότι οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω της εφαρμογής MyHealth App, τηλεφωνικά στο 1566, καθώς και μέσω της πλατφόρμας findoctors.gov.gr.

Ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας στην Ανατολική Αττική

Ο κ. Θεμιστοκλέους, με αφορμή την υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική, αναφέρθηκε και στις υποδομές Υγείας της περιοχής. «Όλα τα Κέντρα Υγείας της Ανατολικής Αττικής ανακαινίζονται αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ αναφέρθηκε και στα Κέντρα Υγείας Κορωπίου και Μαρκοπούλου, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για δομές που χτίστηκαν τη δεκαετία του 1980 και δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί εδώ και 40 έως 45 χρόνια και πλέον παραδίδονται πλήρως αναβαθμισμένα και ανακαινισμένα». Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι «υπάρχει πλέον περισσότερο προσωπικό σε σχέση με πριν». Ακόμα, στάθηκε στο ζήτημα των ασθενοφόρων, λέγοντας ότι «έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασθενοφόρων στην Ανατολική Αττική σε σχέση με όσα επιχειρούσαν τα προηγούμενα χρόνια και τους επόμενους δύο μήνες θα προκηρυχθούν 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού πανελλαδικά, ενώ μέσα στη χρονιά θα προκηρυχθούν και 5.000 μόνιμες θέσεις, μεταξύ άλλων για νοσηλευτικό προσωπικό και διασώστες ΕΚΑΒ». Παράλληλα σημείωσε τη σημασία της ενίσχυσης των Κέντρων Υγείας, επισημαίνοντας ότι μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μπορεί να βοηθηθεί κάποιος και να αποφύγει την επιβάρυνση των νοσοκομείων.