Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι αναφέρθηκε στις παροχές που καλύπτονται σήμερα από την Πολιτεία για την εξωσωματική γονιμοποίηση, σημειώνοντας ότι, «ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τέσσερις κύκλους εξωσωματικής, τα φάρμακα, μέρος των εξετάσεων, καθώς και επίδομα εξωσωματικής», και συμπλήρωσε ότι εξετάζονται τρία βασικά ζητήματα:

«Το πρώτο αφορά την αύξηση της κάλυψης των κύκλων εξωσωματικής. Το δεύτερο αφορά την ασφαλιστική αποζημίωση της αντιμυλλέριου ορμόνης, της ορμόνης AMH, η οποία δείχνει στις γυναίκες, κυρίως ηλικίας 30 έως 35 ετών, το ωοθηκικό απόθεμα, ώστε να έχουν το δεδομένο αυτό και να μπορούν να συμβουλευτούν τον γιατρό τους». Συμπλήρωσε ότι «η εξέταση αυτή δεν καλυπτόταν μέχρι τώρα και η έναρξη της κάλυψής της αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς απομένουν διαδικαστικά ζητήματα και η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Το τρίτο ζήτημα που εξετάζεται, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, αφορά το ενδεχόμενο υποβοήθησης της κρυοσυντήρησης».

Αναφορικά με τη μεγάλη προκήρυξη θέσεων μόνιμων ιατρών ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι «η προκήρυξη των θέσεων μόνιμων γιατρών έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών», και συμπλήρωσε: «Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για τις θέσεις, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να επιλεγεί ο καλύτερος μεταξύ των υποψηφίων». Παράλληλα, ανέφερε ότι «υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια όπου, για πρώτη φορά, καλύφθηκε το σύνολο των θέσεων με υποψηφίους, ενδεικτικά την Καβάλα, την Κοζάνη και τη Νάξο. Εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές που υστερούν, ωστόσο καταγράφεται μία πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν».

Σχετικά με την την ετοιμότητα του ΕΣΥ ενόψει της τουριστικής περιόδου, ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι, «το ΕΣΥ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες», και συμπλήρωσε: «Από πέρυσι εφαρμόζεται σχέδιο ενίσχυσης των τουριστικών περιοχών, με αυξημένες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, αλλά και με μετακινήσεις προσωπικού προς περιοχές με αυξημένες ανάγκες».

Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε: «Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για τις μετακινήσεις, προβλέπονται 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού τον μήνα για κάθε γιατρό που μετακινείται από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά και τις τουριστικές περιοχές, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό ανέρχεται σε 1.800 ευρώ», και υπογράμμισε: «Τα μέτρα αυτά έχουν αποδώσει από πέρυσι, τόσο στο ΕΚΑΒ όσο και στις μονάδες υγείας, στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, τα οποία φέτος έχουν αυξημένο προσωπικό σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες χρονιές». Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στις αεροδιακομιδές, σημειώνοντας ότι πέρυσι ήταν σημαντικά ενισχυμένες, με ελικόπτερο στην Πάρο και στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, «η περσινή χρονιά ήταν χρονιά ρεκόρ για τις αεροδιακομιδές, καθώς είχαν προστεθεί νέο αεροπλάνο, ελικόπτερο στην Πάρο και ελικόπτερο στη Ρόδο. Για τη φετινή χρονιά, θα υπάρχει ακόμη ένα επιπλέον ελικόπτερο σε σύγκριση με πέρυσι, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή δυνατότητα του συστήματος αεροδιακομιδών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ