«Για πρώτη φορά ιστορικά, το ΕΣΥ έχει καταφέρει να μειώσει ουσιαστικά τους χρόνους αναμονής για χειρουργείο, με τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών να βρίσκονται σήμερα περίπου στους 4 μήνες, ενώ ορισμένα φτάνουν στους 6 μήνες». Τα παραπάνω ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην τηλεόραση του KONTRA.

Τόνισε ότι η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του προσωπικού, στην ενίσχυση των απογευματινών χειρουργείων και στην αξιοποίηση χειρουργείων σε ιδιωτικές κλινικές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό των αναμονών». Σε σχέση με τις αναφορές περί «400 κλειστών χειρουργείων», υποστήριξε ότι πρόκειται για παραπλανητική αποτύπωση της πραγματικότητας, εξηγώντας ότι σε πολλά νοσοκομεία υπάρχουν χειρουργικές αίθουσες που έχουν κατασκευαστεί χωρίς να έχουν ποτέ λειτουργήσει πλήρως.

Επανέλαβε ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, επισημαίνοντας ότι υπηρετούν περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι νοσηλευτές και περισσότερο λοιπό προσωπικό σε σχέση με το παρελθόν». Τόνισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό, πρόβλημα το οποίο, όπως τόνισε, είναι πανευρωπαϊκό. Σημείωσε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για νοσηλευτικό προσωπικό και πως όποιος νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια καταθέσει τα χαρτιά του θα προσληφθεί άμεσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, υποστηρίζοντας ότι το νοσοκομείο διαθέτει 30% περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, καθώς και περισσότερους γιατρούς και περισσότερους ειδικευόμενους. Αναγνώρισε ότι οι συνθήκες εργασίας παραμένουν δύσκολες, αλλά υποστήριξε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη και ότι έχει γίνει η σημαντικότερη προσπάθεια ενίσχυσης του συστήματος μέχρι σήμερα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους μίλησε επίσης για «ουσιαστική πρόοδος στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Ο μέσος χρόνος αναμονής έχει μειωθεί από τις 9 ώρες στις 4 ώρες και 30 λεπτά». Σημείωσε ότι η βελτίωση αυτή οφείλεται σε συνδυασμό παρεμβάσεων, όπως η ενίσχυση των ΤΕΠ με προσωπικό, η δημιουργία νέων και αναβαθμισμένων τμημάτων, αλλά και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης, το λεγόμενο «βραχιολάκι». Υποστήριξε ότι, μέσω του νέου συστήματος, υπάρχει πλέον δυνατότητα καλύτερης καταγραφής και παρακολούθησης της πορείας κάθε περιστατικού μέσα στο νοσοκομείο, ώστε να εντοπίζονται τα προβλήματα και να παρεμβαίνει εγκαίρως η διοίκηση.

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών. «Στις απεργίες των τελευταίων δύο ετών η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 1,4%, ποσοστό που δείχνει ότι πρόκειται για περιορισμένη συμμετοχή. Με βάση αυτό το στοιχείο, η εικόνα γενικευμένης απορρύθμισης που επιχειρείται να παρουσιαστεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», κατέληξε.