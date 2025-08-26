Στοιχεία από την πρώτη αξιολόγηση ασθενών για τις Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρουσίασε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο ΕΡΤNews, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά αποτελέσματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 72% των ασθενών δηλώνει ικανοποιημένο από τη νοσηλεία, ενώ η συνολική βαθμολογία ανέρχεται σε 4,06/5. «Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ καταγράφεται η άποψη των ίδιων των ασθενών», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι τα θετικά σχόλια αφορούν κυρίως το ιατρικό προσωπικό (85% αποδοχή) και τη διαθεσιμότητα ειδικοτήτων (93%), ενώ χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο διοίκησης, καθώς συνδέεται με την απόδοση διοικητών νοσοκομείων. «Αν ένας διοικητής δεν διορθώσει αρνητικές αξιολογήσεις, μπορεί να φτάσει μέχρι και στην παύση του», σημείωσε. Η συμμετοχή των ασθενών φτάνει σήμερα στο 30%, ποσοστό που, όπως είπε, αναμένεται να αυξηθεί.

Αναφορικά με τις αεροδιακομιδές, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι «φέτος βρισκόμαστε στο καλύτερο σημείο ιστορικά», χάρη και σε δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της Εθνικής Τράπεζας που ενίσχυσαν τον στόλο με αεροσκάφη και ελικόπτερα. Όπως είπε, από το 2020 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 αεροδιακομιδές, με το 2025 να αναμένεται χρονιά-ρεκόρ. Για το περιστατικό με τον Αμερικανό πολίτη στη Μύκονο, ανέφερε ότι «το ΕΣΥ είναι για τα δύσκολα» και πως το ΕΚΑΒ δεν χρεώνει ποτέ τη μεταφορά, ούτε σε Έλληνες ούτε σε τουρίστες.

Σε σχέση με τις προσλήψεις, ανακοίνωσε ότι «τρέχει» προκήρυξη για 245 θέσεις γιατρών σε Νοσοκομεία της Αττικής, με μεγάλο ενδιαφέρον υποψηφίων. Τόνισε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα «τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού από την ίδρυσή του», με αύξηση 10% στους γιατρούς, 7% στο νοσηλευτικό και 8% στο λοιπό προσωπικό. Διευκρίνισε επίσης ότι τα στοιχεία περί παραιτήσεων που επικαλείται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Για τη στελέχωση των νησιών, σημείωσε ότι «έχουν καλυφθεί πολλά από τα χρόνια κενά», χάρη στα κίνητρα, ενώ από τις 300 άγονες θέσεις της τελευταίας δεκαετίας, πλέον έχουν καλυφθεί οι 200 με μόνιμους γιατρούς. Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό στην Αίγινα, ξεκαθάρισε ότι «δεν σχετίζεται με έλλειψη προσωπικού», αλλά διερευνάται για πιθανές πειθαρχικές ευθύνες.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και σε νέες πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα σκύλων θεραπείας στο Νοσοκομείο Μεταξά, που έτυχε θετικής υποδοχής από ογκολογικούς ασθενείς και αναμένεται να επεκταθεί. Επίσης, στάθηκε στη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται για όλα τα διοικητικά ζητήματα του ΕΣΥ.