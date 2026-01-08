Στην εποχική έξαρση της γρίπης, την ετοιμότητα του ΕΣΥ και στη διαθεσιμότητα αντιικών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υφυπουργός Υγείας ξεκαθάρισε: «Το σημαντικό είναι δύο πράγματα: πρώτον δεν χρειάζεται πανικός και δεύτερον ακολουθούμε τις οδηγίες Υπουργείου Υγείας, εθνικής επιτροπής εμβολιασμών». Όπως είπε, «όσοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο να το κάνουν». Τόνισε «πρέπει να εμβολιαστούν «τα άτομα άνω των 60 και οι ευπαθείς ομάδες κυρίως», επισημαίνοντας «το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά μορφή της νόσου και για το καινούργιο στέλεχος». Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε «είμαστε έτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι. Το ΕΣΥ είναι έτοιμο». Διευκρίνισε «ανησυχία δεν υπάρχει, καθώς είμαστε περίπου στα ίδια ποσοστά με πέρυσι».

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε «δεν έχει τόσο σημασία η αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, να συγκρίνουμε το ίδιο διάστημα φέτος-πέρυσι», επισημαίνοντας «μια αύξηση της γρίπης είναι δεδομένο ότι την αναμένουμε και ξέρουμε πότε θα είναι η κορύφωση. Συνήθως είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου». Υπογράμμισε «έχουμε αύξηση πάντα λόγω των γιορτών, είναι αναμενόμενο. Συμπλήρωσε «αν έχουμε συμπτώματα μιλάμε με το γιατρό μας» και «εκείνος αποφασίζει αν πρέπει να πάρουμε κάποια αγωγή ή όχι». Αναφορικά με το αντιικό (Tamiflu) και τα αποθέματά του στη χώρα ο κ. Θεμιστοκλέους είπε τα εξής: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το Tamiflu. Υπάρχει Tamiflu». Τόνισε «το αντιικό θα πρέπει να το παίρνουν μετά από οδηγία με το γιατρό και να μην το αναζητούν μόνοι τους οι ασθενείς».