Eξι ανθρώπους που είχαν διαβήτη και δεν το γνώριζαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, εντόπισε στο πλαίσιο του φετινού ταξιδιού του Magic Diabetes Bus η επιστημονική ομάδα της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη». Το Μαγικό Λεωφορείο του Διαβήτη βγήκε για μια ακόμη χρονιά στους δρόμους και στις πλατείες της Αττικής για να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει για τον διαβήτη και τον εμβολιασμό και πραγματοποίησε περισσότερες από 2.500 μετρήσεις και εξετάσεις στους κατοίκους της Αθήνας και του Πειραιά!

Σε συνεργασία με την ΟΣΥ και την πρωτοβουλία «Στάσεις Ζωής, το χριστουγεννιάτικα στολισμένο Μαγικό Λεωφορείο στάθμευσε σε Πειραιά, Ασπρόπυργο, Νέα Ιωνία, Γλυφάδα, Θησείο, Περιστέρι και Παλαιό Φάληρο και επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τον σκοπό του, που είναι η προσφορά δωρεάν εξετάσεων και ενημέρωσης, ενώ σκόρπισε χριστουγεννιάτικη μαγεία και γιορτινή λάμψη, στους δρόμους και στις πλατείες του λεκανοπεδίου.

Σε όλες τις περιοχές, η προσέλευση των δημοτών ήταν εντυπωσιακή και σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε τις προσδοκίες μας: οι πολίτες προσέρχονταν με θέρμη, ζητώντας πληροφορίες και υπηρεσίες.

Είχε προηγηθεί ένα διήμερο προσφοράς, με μετρήσεις και εξετάσεις στο κεντρικό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, για τους εργαζόμενους του Οργανισμού, που ήταν ιδιατέρως αποκαλυπτική, καθώς τουλάχιστον τρία άτομα παραπέμφθηκαν με την ένδειξη του κατεπείγοντος σε εφημερεύοντα νοσοκομεία, για περαιτέρω διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

“Το Μαγικό Λεωφορείο του Διαβήτη, η ετήσια δηλαδή εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη έκανε και φέτος το ταξίδι του, για 6η συνεχόμενη χρονιά. Στο ταξίδι αυτό διενεργήθηκαν διαγνωστικές εξετάσεις, δόθηκαν οδηγίες και πολίτες όλων των ηλικιών ενημερώθηκαν για τον διαβήτη. Σήμα κατατεθέν της εκστρατείας ήταν και φέτος οι εθελοντές που έδωσαν νόημα στην όλη προσπάθεια και ανέδειξαν την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς”, τόνισε ο Ενδοκρινολόγος- Διαβητολόγος, MD, PhD και Πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος για μία ακόμη χρονιά έδωσε το παρών στη δράση.

Η εκστρατεία πρόσφερε σε πολίτες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη εικόνα για τα επίπεδα του σακχάρου τους, να ενημερωθούν για τη σωστή διατροφή για την πρόληψη του διαβήτη, την ανάγκη του εμβολιασμού, να κάνουν λιπομετρήσεις και να λάβουν πολύτιμες συμβουλές υγείας από την ομάδα μας. Κοντά στους μεγάλους, εκπαιδεύτηκαν και τα παιδιά, αφού για τους μικρούς μας φίλους υπήρχαν διαδραστικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια, με θέμα την πρόληψη, σε ένα μαγευτικό φόντο.

Χορηγοί αυτού του μαγικού ταξιδιού ήταν -αλφαβητικά- οι εταιρείες: Ascensia, Coral Gas, InterMed- Unipharma, Lidl Ελλάς, PCT, Pfizer και Tena.