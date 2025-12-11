Το Magic Diabetes Bus της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη», σε συνεργασία με την ΟΣΥ και την πρωτοβουλία «Στάσεις Ζωής, βγαίνει για 6η χρονιά στους δρόμους και στις πλατείες της Αθήνας από τις 13 έως τις 19 Δεκεμβρίου, για να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει για τον διαβήτη και τον εμβολιασμό και να σκορπίσει χριστουγεννιάτικη μαγεία σε όλη την Αττική.

Μικροί και μεγάλοι καλούνται να επιβιβαστούν στο χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο λεωφορείο μας, που δανείζεται λίγη από τη μαγεία και τη λάμψη των Χριστουγέννων για να μεταδώσει στους κατοίκους επτά Δήμων της Αττικής το μήνυμα της πρόληψης του διαβήτη.

Η δράση δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση και την ενημέρωση, αλλά με την πραγματοποίηση δωρεάν μετρήσεων γλυκόζης βοηθά τους πολίτες να πάρουν μια πρώτη εικόνα για τα επίπεδα του σακχάρου τους (σε πολλές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της δράσης αδιάγνωστα περιστατικά διαβήτη), να ενημερωθούν για την ανάγκη του εμβολιασμού, είτε πάσχουν από διαβήτη είτε όχι, αλλά και να πραγματοποιήσουν λιπομετρήσεις που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και να κινητοποιηθούν για την αλλαγή προς μια πιο υγιεινή ζωή.

Παρούσα θα είναι και η επιστημονική ομάδα της ΑΜΚΕ “Με Οδηγό το Διαβήτη” (ιατρός-διαβητολόγος, διατροφολόγος, ποδολόγος), για να ενημερώσει και να δώσει χρήσιμες συμβουλές.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και των παιδιών, για τα οποία οργανώνονται διαδραστικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια, με θέμα την πρόληψη, σε ένα μαγευτικό φόντο.

Οι στάσεις του λεωφορείου

Δήμος Πειραιά: 13/12

Δήμος Ασπροπύργου: 14/12

Δήμος Νέας Ιωνίας: 15/12

Δήμος Γλυφάδας: 16/12

Δήμος Αθηναίων (Θησείο): 17/12

Δήμος Περιστερίου: 18/12

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: 19/12

Πριν από την έναρξη της δράσης, θα πραγματοποιηθεί διήμερο μετρήσεων και ενημέρωσης στο κεντρικό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, για τους εργαζόμενους του Οργανισμού.

Χορηγοί αυτού του μαγικού ταξιδιού είναι -αλφαβητικά- οι εταιρείες: Ascensia, Coral Gas, InterMed- Unipharma, Lidl Ελλάς, PCT, Pfizer και Tena.

Πολύτιμος συνοδοιπόρος θα είναι για μια ακόμη χρονιά το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚO Κολλέγιο, με τα τμήματα Διαιτολογίας και Βιοϊατρικών Επιστημών που θα πλαισιώσουν τη δράση μας, ενώ για πρώτη φορά θα είναι κοντά μας η Akoustica Medica, πραγματοποιώντας δωρεάν σύντομες αξιολογήσεις ακοής.

Θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, που φέτος «έντυσε» το Magic Diabetes Bus με ένα εντυπωσιακό, φωτεινό wrap, αναδεικνύοντας με τον πιο λαμπερό τρόπο το μήνυμα της πρόληψης.