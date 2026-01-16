Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η κυκλοφορία του ιού της γρίπης στη χώρα, όπως καταγράφεται στην τελευταία εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Το θέμα σχολίασε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη.

Όπως ανέφερε, η έντονη δραστηριότητα της γρίπης ξεκίνησε από τα τέλη Δεκεμβρίου και αναμένεται να συνεχιστεί έως και το τέλος Μαρτίου, με διακυμάνσεις και διαδοχικά κύματα έξαρσης και ύφεσης. Υπενθύμισε επίσης ότι περιστατικά γρίπης είχαν καταγραφεί ήδη από τους θερινούς μήνες, με τη νόσο να προκαλεί προβλήματα από τον Μάιο, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, όπου μάλιστα σημειώθηκαν και θάνατοι. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο υποστέλεχος της γρίπης Α (H3N2), το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή μεταδοτικότητα και ήδη κυκλοφορεί ευρέως.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πιο ευάλωτες ομάδες παραμένουν τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και τα παιδιά. Το συγκεκριμένο στέλεχος μεταδίδεται πολύ εύκολα και γρήγορα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς, ειδικά μετά το άνοιγμα των σχολείων. Ακόμη και παιδιά με ήπια συμπτώματα, χωρίς πυρετό, μπορούν να μεταδώσουν τον ιό, γι’ αυτό και συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς και συνεννόηση με τον παιδίατρο, τόσο για τον εμβολιασμό όσο και για την παραμονή στο σπίτι όταν εμφανίζονται συμπτώματα.

Αναφερόμενη στον αντιγριπικό εμβολιασμό, σημείωσε ότι τα ποσοστά είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, παρότι πρόκειται για ένα εμβόλιο με μακρά ιστορία και τεκμηριωμένη ασφάλεια. Το εμβόλιο προσφέρει μερική προστασία έναντι του νέου στελέχους, μειώνοντας όμως σημαντικά τη βαρύτητα της νόσου, ιδιαίτερα στα παιδιά. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα σοβαρά περιστατικά και οι επιπλοκές που οδηγούν σε νοσηλεία αφορούν κυρίως ανεμβολίαστους, ενώ όσοι έχουν εμβολιαστεί εμφανίζουν ηπιότερη κλινική εικόνα και αντιμετωπίζονται στο σπίτι με τις κατάλληλες οδηγίες και αντιική αγωγή.

Ερωτηθείσα για τον αντιγριπικό εμβολιασμό η κα Ματίνα Παγώνη επισήμανε “Δεν έχει πάει καλά συγκριτικά με πέρσι. Είναι ένα εμβόλιο που είναι 70 χρόνια. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει αμφιβολίες για το εμβόλιο. Είναι πάρα πολύ παλιό εμβόλιο, το ξέρουμε. Τώρα η ερώτηση, τι πιάνει πάνω στο στέλεχος αυτό το καινούργιο; Είναι ότι πιάνει ένα 50% στους μεγάλους και παραπάνω στους μικρούς. Τι θέλουμε εμείς και τι κάνει; Βελτιώνει την κλινική εικόνα. Για αυτό εμείς εδώ, οι στατιστικές μας είναι ότι όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί και ήρθαν στο νοσοκομείο κάνουν τις επιπλοκές, νοσηλεύονται. Οι υπόλοιποι παίρνουν οδηγίες, παίρνουν και το αντιικό τους και πάνε στο σπίτι. Δεν πέφτουν στο κρεβάτι για μία βδομάδα, και δεν κάνουν 40 πυρετό, να τους ταλαιπωρεί τόσο πολύ για 3-4 μέρες”.

Η κα Παγώνη συμπλήρωσε: “Οι δυο τελευταίες βδομάδες είναι πολύ δύσκολες. Πιστεύω ότι θα αρχίσει σε λίγο να μειώνεται γιατί ήδη ξεκίνησαν να εμβολιάζονται. Δεν είχαμε τον αριθμό τον περσινό του εμβολιασμού. Ήταν πάνω από 2,5 εκατομμύρια, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Είναι ζόρικη η γρίπη, δεν είναι εύκολη. Το στέλεχος είναι ζόρικο και το να πας να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο να νοσηλεύεσαι και να ταλαιπωρείσαι δεν έχει νόημα, ενώ μπορείς να προλάβεις κάποια πράγματα”.

Τέλος, υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός παραμένει απαραίτητος ακόμη και αυτή την περίοδο, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς η γρίπη αναμένεται να συνεχίσει να κυκλοφορεί για αρκετούς ακόμη μήνες. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας σε κλειστούς και πολυσύχναστους χώρους, όπως η χρήση μάσκας κατά τα ταξίδια, δεδομένης της ταχύτατης μετάδοσης του συγκεκριμένου στελέχους.