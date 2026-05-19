Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το επιστημονικό συνέδριο Transcatheter Heart Valves Greece 2026, το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων και τη Β’ Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, υπό την αιγίδα της HEAL Academy.

Το συνέδριο διεξήχθη στις 15–16 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας σημαντική συμμετοχή καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό διήμερο αφιερωμένο στις σύγχρονες εξελίξεις στη διακαθετηριακή θεραπεία καρδιακών βαλβιδοπαθειών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η φετινή διοργάνωση, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 15 ετών λειτουργίας του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ, ενός τμήματος που έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των διαδερμικών βαλβίδων στην Ελλάδα και έχει καθιερωθεί διεθνώς ως σημείο αναφοράς.

Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ αποτελεί το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που προσφέρει το πλήρες φάσμα διαδερμικών θεραπειών βαλβίδων, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων κέντρων διεθνώς με αντίστοιχη εμπειρία, τεχνογνωσία και κλινικό όγκο περιστατικών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις στη διακαθετηριακή αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την κλινική εμπειρία και τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις και ενεργό επιστημονικό διάλογο, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό χαρακτήρα του συνεδρίου ως σημείου αναφοράς για την επεμβατική καρδιολογία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Κωνσταντίνος Σπάργιας, Διευθυντής του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Η συμπλήρωση 15 ετών λειτουργίας του Τμήματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για εμάς. Από το 2010 έως σήμερα, η πορεία μας χαρακτηρίζεται από συνεχή εξέλιξη και σταθερή επένδυση στην καινοτομία. Στόχος μας παραμένει η παροχή όλων των σύγχρονων διαδερμικών θεραπειών για τις καρδιακές βαλβίδες, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ασθενών μας. Η φετινή διοργάνωση δεν αποτελεί μόνο έναν επιστημονικό σταθμό, αλλά και μια επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας που έχει οδηγήσει το Τμήμα στην πρώτη γραμμή διεθνώς.»

Το συνέδριο επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ηγετικό ρόλο του ΥΓΕΙΑ στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας και τη διαρκή συμβολή του στην επιστημονική πρόοδο και την ιατρική εκπαίδευση.