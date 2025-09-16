Το σεμινάριο, που αποτελεί πλέον θεσμό για την ιατρική κοινότητα, περιελάμβανε 65 ομιλίες καταξιωμένων Ορθοπαιδικών, Νευροχειρουργών και Χειρουργών Σπονδυλικής Στήλης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και 10 ώρες πρακτικής άσκησης πάνω στις πλέον σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για τον ώμο, το γόνατο και τη σπονδυλική στήλη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε εξελιγμένες τεχνικές μέσα από συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής σε τρεις διαφορετικές ανατομικές περιοχές, σε ένα εντατικό διήμερο.

Καινοτομία του φετινού σεμιναρίου αποτέλεσε η εισαγωγή του πολυθεματικού συμποσίου «Osteon Pro», αφιερωμένου στην αθλητιατρική και στις αθλητικές κακώσεις, με τη συμμετοχή επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες, που ανέδειξαν σύγχρονες προσεγγίσεις και θεραπευτικές μεθόδους για τις συχνότερες παθήσεις των αθλητών.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Γεώργιος Ζέρδιλας, υπογράμμισε τον διαχρονικό ρόλο του Ομίλου στην εκπαίδευση και την καινοτομία, δηλώνοντας: «Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έχει αποδείξει την προσήλωσή του τόσο στην εκπαίδευση των νέων ιατρών, όσο και στην πρωτοπορία εφαρμογής καινοτόμων και σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών. Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική έχει πλέον καθιερωθεί ως πρότυπο φροντίδας και είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που καλλιεργεί τις δεξιότητες της νέας γενιάς ιατρών μέσα από την εκπαίδευση».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Παναγιώτης Πάντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Άνω Άκρου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ανέφερε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, διοργανώσαμε ένα εντατικό διήμερο σεμινάριο. Μέσα από στοχευμένες διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών και πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα, δίνουμε στους νέους συναδέλφους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις πιο εξελιγμένες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές».

Με την σειρά του ο Δρ. Κωνσταντίνος Σταραντζής, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, υπογράμμισε: «Η Ορθοπαιδική και η Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης εξελίσσονται εντυπωσιακά τις τελευταίες δεκαετίες. Στόχος μας με αυτό το σεμινάριο είναι να ενισχύσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις της νέας γενιάς χειρουργών, μέσα από εκπαίδευση που συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με hands-on εφαρμογή στις καθημερινές χειρουργικές πρακτικές».

Με έμφαση στη σημασία της πρακτικής εκπαίδευσης, ο Δρ. Βασίλειος Σακελλαρίου, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ισχίου-Γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τόνισε: «Η δυνατότητα να διδάσκουμε μέσα από πτωματικά παρασκευάσματα είναι ανεκτίμητη, γιατί φέρνει τους νέους συναδέλφους σε άμεση επαφή με τις σύγχρονες τεχνικές. Από την αντιμετώπιση ελλειμμάτων χόνδρου και προβλημάτων της επιγονατίδας, μέχρι τις νέες ρομποτικές αρθροπλαστικές, δίνουμε έμφαση σε θεραπείες που είναι λιγότερο επεμβατικές και πιο αποτελεσματικές».

Επισημαίνοντας την διεθνή διάσταση του σεμιναρίου ο Επικ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Βασίλειος Βουγιούκας, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Εγκεφάλου & Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ανέφερε: «Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε τόσο για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο όσο και για τη διεθνή της διάσταση. Είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε διακεκριμένους συναδέλφους από το εξωτερικό, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας να μεταδώσουμε γνώση και εμπειρία ετών στους νεότερους συναδέλφους, εστιάζοντας πάντα στις αρχές της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής».