Η πρώτη ημέρα της δράσης ήταν αφιερωμένη στη νέα γενιά, με επισκέψεις κλιμακίου της Ομοσπονδίας σε τρεις σχολικές μονάδες του νησιού. Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν συγκινητική: κλιμάκιο της Ομοσπονδίας επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Φηρών, το Δημοτικό Μεσαριάς – Βόθωνα και το Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας. Οι μαθητές ενημερώθηκαν μέσα από ομιλίες και διαδραστικά παιχνίδια για:

την πρόληψη της παχυσαρκίας και την αξία του σωστού πρωινού.

την καθημερινότητα ενός συμμαθητή τους με Διαβήτη.

τον κρίσιμο ρόλο του σχολικού νοσηλευτή.

Συγκεκριμένα,

Στο Δημοτικό Σχολείο Φηρών, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων (Δ’, Ε’ και ΣΤ’).

Στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς – Βόθωνα, οι μαθητές της Α’ Δημοτικού εντυπωσίασαν το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με τις γνώσεις και το ενδιαφέρον τους.

Στο Γυμνάσιο Εμπορείου, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος με τους εφήβους σχετικά με τις προκλήσεις της «πανδημίας» του Διαβήτη.

Σε όλους τους μαθητές διανεμήθηκε το έντυπο «Μαθαίνω για τον Διαβήτη» καθώς και ένα επιτραπέζιο διαδραστικό παιχνίδι (φιδάκι), προσφέροντας γνώση μέσα από το παιχνίδι.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στις Διευθύντριες κα Φωτεινή Μητριζάκη και κα Κατερίνα Μηλιαράκη, καθώς και στον Διευθυντή κ. Αλέξανδρο Πασχάλη για την άψογη υποδοχή.

Πρόληψη και επιστημονική ενημέρωση στην κοινότητα του νησιού

Το πρωί του Σαββάτου (28 Φεβρουαρίου), η δράση συνεχίστηκε στην κεντρική πλατεία των Φηρών, όπου πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις γλυκόζης αίματος σε πλήθος πολιτών από εκπροσώπους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, δίνοντας έμφαση στην αξία της έγκαιρης διάγνωσης. Η Ομοσπονδία ευχαριστεί ιδιαιτέρως την Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας, κα. Νευραδάκη Μαρία για την πολύτιμη συμβολή της στις μετρήσεις.

Το διήμερο κορυφώθηκε με την κεντρική επιστημονική ημερίδα «Από το Χθες έως το Αύριο», στο Εντευκτήριο Εστίας Πύργου Καλλίστης . Διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως ο κ. Χρήστος Δαραμήλας (Βιολόγος – Φαρμακολόγος – Πρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), ο κ. Ευάγγελος Φουστέρης (Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος), η κα. Σμαραγδή Μπουλαζέρη (Εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια), η κα. Ελευθερία Χάλαρη (Διαιτολόγος) και η κα. Χριστίνα Ντάφη (Νομική Σύμβουλος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), ανέλυσαν όλο το φάσμα του Διαβήτη, από τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τη νοσηλευτική υποστήριξη έως τη διατροφική εξατομίκευση και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη νόσο σήμερα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος κ. Ζώρζος Αναστάσιος Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Βαρβαρήγος Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Κατσίπης Νίκος και η υπάλληλος Επικοινωνίας και τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Θήρας, κα. Ξενίδου Δέσποινα, ενώ η Έπαρχος Θήρας, κα. Καραμολέγκου Ιουλία απέστειλε χαιρετισμό. Εκ μέρους του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, απηύθυνε χαιρετισμό, η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, κα. Βουργέντη Κωνσταντίνα.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ευχαριστεί τον Δήμο Θήρας για την πολύτιμη συμπαράσταση, καθώς και τις εταιρείες-υποστηρικτές: Abbott, Novo Nordisk, Eifron, The Medline (Sibionics) και Medtrust (Wellion).