Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο «MAC 3: Masterclass Arthroscopy Course», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2026, με το θεωρητικό μέρος να διεξάγεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» και το πρακτικό μέρος το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στο ATT Center, στο Μαρούσι.

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της Ορθοπαιδικής Αρθροσκόπησης, η συνεχής ανάπτυξη νέων αρθροσκοπικών τεχνικών, η εξέλιξη του εξοπλισμού και των εργαλείων, καθώς και η εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, αποτέλεσαν τον βασικό άξονα του επιστημονικού προγράμματος. Η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και πρακτική εκπαίδευση καθιστά την αρθροσκόπηση πεδίο διαρκούς μελέτης τόσο για τον νέο όσο και για τον έμπειρο ορθοπαιδικό χειρουργό.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 150 ορθοπαιδικοί χειρουργοί και επαγγελματίες υγείας, ενώ το πρακτικό σκέλος με hands-on εκπαίδευση σε πτωματικά παρασκευάσματα συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, με τις διαθέσιμες θέσεις να καλύπτονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με εξαιρετικές κριτικές για το υψηλό εκπαιδευτικό του επίπεδο.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας σε ουσιαστικό επιστημονικό διάλογο και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Οι διοργανωτές του σεμιναρίου, ο Γ. Σκάρπας, Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ, ο Δρ. Π. Κοντοβαζαινίτης, Διευθυντής Δ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων & Αρθροπλαστικών Γόνατος & Ισχίου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ και ο Γ. Καραλιώτας, Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΤ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχή διεξαγωγή και τα συμπεράσματα του MAC 3, δηλώνοντας ότι: «Το σεμινάριο MAC φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και να καθιερωθεί ως εκπαιδευτικός και επιστημονικός θεσμός στον χώρο της Ορθοπαιδικής, προσφέροντας τεκμηριωμένη γνώση και υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στους Έλληνες και ξένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.»

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης διακεκριμένων προσωπικοτήτων της Ελληνικής Ορθοπαιδικής κοινότητας: ο κ. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατέρας της σύγχρονης Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα και δάσκαλος εκατοντάδων Ελλήνων Ορθοπαιδικών, ο Δρ. Παντελής Νικολάου, Διευθυντής Ορθοπαιδικής εκ των πρωτοπόρων στις αθλητικές κακώσεις και στην εξέλιξη της αρθροσκοπικής χειρουργικής στην Ελλάδα και ο Α. Γεωργούλης, Ομότιμος καθηγητής ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σημαντικό, πρωτοποριακό κλινικό και ερευνητικό έργο στον τομέα των αθλητικών κακώσεων.