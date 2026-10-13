Ο Όμιλος Mediterraneo, με 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα, εγκαινιάζει τη νέα Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Mediterraneo Point Life στη Γλυφάδα. Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στον χώρο της νέας δομής, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 10, στη Γλυφάδα.

Πρόκειται για μια νέα, πρότυπη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, αφιερωμένη στην παροχή εξειδικευμένης και εξατομικευμένης ογκολογικής φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Η Μονάδα σχεδιάστηκε με γνώμονα τη δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλόξενου και οικείου περιβάλλοντος, όπου η υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα συνδυάζεται με την άνεση, την ιδιωτικότητα και την ατομική προσέγγιση κάθε ασθενούς. Όλα τα παραπάνω με την επιστημονική και λειτουργική υποστήριξη του Mediterraneo Hospital, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών.

Ένα νέο βήμα

Ο Όμιλος Mediterraneo συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον τομέα της ογκολογικής φροντίδας, παραμένοντας πιστός στη φιλοσοφία του για συνεχή και ποιοτική φροντίδα με συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρώπινη προσέγγιση. Η δημιουργία του Mediterraneo Point Life αποτελεί ένα νέο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία κλινικής υποστήριξης και ψηφιακής διασύνδεσης.

Η ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογία αποτελεί μια ολοένα και πιο σημαντική μορφή φροντίδας, καθώς επιτρέπει στους ασθενείς να λαμβάνουν θεραπείες όπως χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή στοχευμένες θεραπείες χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτούν για παρατεταμένες περιόδους. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο νοσοκομειακών λοιμώξεων, επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια ημέρα και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Η Μονάδα Mediterraneo Point Life έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη με ένα περιβάλλον που συνδυάζει την ιατρική αριστεία με την ανθρώπινη φροντίδα.

Ο Όμιλος Mediterraneo αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας. Στον πυρήνα του βρίσκεται το Mediterraneo Hospital – ένα «boutique» νοσοκομείο στη Γλυφάδα, με 164 κλίνες, που συνδυάζει ιατρική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και απόλυτης ασφάλειας.

Το δίκτυο των Πολυιατρείων και Διαγνωστικών Κέντρων Mediterraneo First Care σε Αθήνα, Σαντορίνη και Πάρο εξασφαλίζει πρόσβαση σε ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη και διάγνωση σε όλους. Με σταθερό προσανατολισμό την προσφορά στον άνθρωπο και το αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί νέες δυνατότητες στον χώρο της υγείας.

Η ογκολογική φροντίδα έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Οι θεραπείες γίνονται ολοένα και πιο στοχευμένες, βασισμένες στα χαρακτηριστικά του κάθε όγκου και του κάθε ασθενούς. Η ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση δεν είναι μόνο ιατρική αλλά και ανθρώπινη. Ο ασθενής με καρκίνο δεν είναι μόνο ένα ιατρικό περιστατικό. Είναι ένας άνθρωπος με φόβους, ελπίδες, οικογένεια, εργασία, καθημερινότητα. Η Μονάδα Mediterraneo Point Life σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται σε αυτή την πολυδιάστατη ανάγκη, προσφέροντας όχι μόνο θεραπεία αλλά και υποστήριξη, άνεση και σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ασθενούς.

Πληροφορίες για την τελετή εγκαινίων

Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στον χώρο της νέας δομής, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 10, στη Γλυφάδα. Η παρουσία όλων όσοι έχουν στηρίξει τον Όμιλο διαχρονικά αποτελεί για εμάς τα εχέγγυα της επιτυχίας κάθε προσπάθειας. Κάθε νέο βήμα έχει αξία όταν το μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας.

Ο Όμιλος Mediterraneo αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας. Στον πυρήνα του βρίσκεται το Mediterraneo Hospital – ένα «boutique» νοσοκομείο στη Γλυφάδα, με 164 κλίνες, που συνδυάζει ιατρική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και απόλυτης ασφάλειας.

Το δίκτυο των Πολυιατρείων και Διαγνωστικών Κέντρων Mediterraneo First Care σε Αθήνα, Σαντορίνη και Πάρο εξασφαλίζει πρόσβαση σε ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη και διάγνωση σε όλους. Με σταθερό προσανατολισμό την προσφορά στον άνθρωπο και το αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί νέες δυνατότητες στον χώρο της υγείας με την επέκταση της δραστηριότητάς του στον τομέα της Ογκολογικής φροντίδας και τη δημιουργία του Mediterraneo Point Life.

Κοινή φιλοσοφία όλων των δομών του Ομίλου είναι η συνεχής και ποιοτική φροντίδα με συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρώπινη προσέγγιση, αξιοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία κλινικής υποστήριξης και ψηφιακής διασύνδεσης.