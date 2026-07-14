Η φετινή διοργάνωση του 12th MedTech Conference 2026 με τίτλο «Οι στρεβλώσεις παραμένουν – Ποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε ανάγκη» ανέδειξε με σαφήνεια ότι το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιών μετασχηματισμών, καθώς η τεχνολογία, η καινοτομία και η στρατηγική επένδυση σε νέες υποδομές αποτελούν τον πυρήνα της επόμενης ημέρας. Με τη συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών και επιστημονικών φορέων, το συνέδριο εξελίχθηκε σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις αναγκαίες τομές που θα καθορίσουν την πορεία του ΕΣΥ τα επόμενα χρόνια.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στη βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του, παρουσίασε μια συνολική εικόνα για την οικονομική και οργανωτική κατάσταση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι η εκτέλεση των προϋπολογισμών εξελίσσεται ομαλά και εντός των στόχων, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση – όπως συνέβη και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ο υφυπουργός τόνισε ότι οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2019, φτάνοντας πλέον στο 120%, ενώ στα ληξιπρόθεσμα έχει επιτευχθεί ουσιαστική αποκλιμάκωση, με τις οφειλές να διαμορφώνονται στα 532 εκατ. ευρώ, έναντι πολύ υψηλότερων ποσών στο παρελθόν. Μάλιστα, ο υφυπουργός έκανε λόγο για Οδικό Χάρτη με συγκεκριμένες στοχεύσεις σε ένα χρονοδιάγραμμα των επόμενων δυο ετών, χωρίς να χρειάζεται η νομοθέτηση για την νομιμοποιησή τους.

Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τα ατιμολόγητα έχουν σχεδόν εκμηδενιστε’ι, στα 63 εκευρώ, σε σχέση με τα επίπεδα του 2023, όταν ξεπερνούσαν τα 300 εκατ. ευρώ. Καθοριστικό βήμα για την πλήρη εξυγίανση του συστήματος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, αποτελεί η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών Μητρώων υλικών και προμηθευτών, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του έτους.

Αξιοσημείωτο ότι έχει προβλεφθεί μηχανισμός αξιολόγησης για την εισαγωγή της νέας ιατροτεχνολογίας και ιδιαίτερα για το ΕΣΥ.

Κατά τη τοποθέτηση του ο Σταμάτης Πουλής, Σύμβουλος του υπουργού Υγείας και Συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρύθμισης του ΕΣΥ, βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες: ενδυνάμωση των πολιτών, εξάλειψη ανισοτήτων, ψηφιακή ετοιμότητα και ανθεκτική υγεία. Με έμφαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που χρηματοδοτούν 56 έργα και 676 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 1,9 δισ. Ευρώ. Ο κ. Πουλής υποστήριξε την καθολική απορρόφηση των πόρων, όπως και στο Νοσοκομείο Σωτηρία για το οποίο υπήρξαν αμφισβητήσεις ενώ παράλληλα ανέδειξε την κλίμακα και τη στρατηγική στόχευση των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του Δημήτρη Νίκα, Προέδρου του ΣΕΙΒ και CEO της Medtronic Hellas, ο οποίος τόνισε ότι η ιατρική τεχνολογία δεν αποτελεί κόστος, αλλά επένδυση με πολλαπλασιαστικό όφελος για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Ο κ. Νίκας υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να αποτελούν απλώς θεσμικές πρωτοβουλίες, αλλά μια πραγματική ευκαιρία ανασχεδιασμού. Η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, η εφαρμογή του HTA και η αξιοποίηση των δεδομένων υγείας συνθέτουν —όπως τόνισε— ένα νέο περιβάλλον που μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο φροντίδας.

Η συζήτηση που ακολούθησε στο πρώτο πάνελ ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα γύρω από τις προμήθειες, τη βιωσιμότητα των νοσοκομείων, την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και την ανάγκη για διαφάνεια, προβλεψιμότητα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η διοργάνωση του συνεδίου πραγματοποιείται στο Divani Caravel και μέσω LiveOn Events+, συγκεντρώνοντας κορυφαίους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς.

Ο Σταμάτης Πουλής, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας, Συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας & Α΄ Αναπληρωματικός Βουλευτής Ν.Δ. Δυτικής Αττικής επεσήμανε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετασχηματίζεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που επενδύει σε μια σύγχρονη, ανθεκτική και ανθρωποκεντρική δημόσια υγεία.

Ο κ. Πουλής έδωσε έμφαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τους οποίους υλοποιούνται 56 έργα και 676 επιμέρους παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ. θα απορροφηθούν στο 100% οι πόροι, σύμφωνα με τον κ. Πουλή που σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κανένα ορόσημο που θα χαθεί, μέχρι το τέλος πιστοποίησής των έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Μεταξύ άλλων, ο κ. Πουλής διαβεβαίωσε ότι μεταξύ των έργων προχωρούν κανονικά τα έργα στο Νοσοκομείο Σωτηρία και μέσα σε εβδομάδα θα κληθούν οι εταιρίες για να υπογράψουν συμβάσεις, εκφράζοντας τη λύπη του για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, ο κ. Πουλής εκτίμησε για την μεγάλη προμήθεια των νοσοκομείων με ιατρικότεχνολογικό εξοπλισμό ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και το χαρακτήρισε ως «τεράστιο έργο που αφορά την ανανέωση μεγάλου μέρους Ιατροτεχνολικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και την εισαγωγή καινούριων μηχανημάτων, γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς, ρομποτικά μηχανήματα, μαγνήτες υπερσύγχρονοι ό, τι χρειάζονταν τα νοσοκομεία πανελλαδικά» και συμπλήρωσε ότι «θα γίνει μια μεγάλη διασπορά εξοπλισμού προς όφελος των Ελλήνων ασθενών».

Ο Δημήτρης Νίκας, πρόεδρος του Δ.Σ., του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) – πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Medtronic Hellas με το μήνυμα ότι «η ιατρική τεχνολογία δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία», απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών του 12ου MedTech Conference. Ο κ. Νίκας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το σύστημα υγείας, καθώς οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη —όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, η εφαρμογή του HTA και η αξιοποίηση των δεδομένων υγείας— δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα.

Ο πρόεδρος του ΣΕΙΒ τόνισε ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων δεν θα κριθεί από τον αριθμό των νομοθετικών παρεμβάσεων, αλλά από το κατά πόσο οι πολίτες θα αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις καινοτόμες τεχνολογίες και σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Αναφερόμενος στον ΕΟΠΥΥ, ο κ. Νίκας υπογράμμισε στα λεγόμενά του την ανάγκη για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και ταχύτητα στις διαδικασίες αποζημίωσης και ένταξης νέων τεχνολογιών, καθώς και για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών προϋπολογισμών που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και του συστήματος υγείας.

Panel I: «Προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ»

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε βιντεοσκοπημένη συμμετοχή έδωσε διαβεβαιώσεις για την ομαλή πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των νοσοκομείων. «Όλα τα νοσοκομεία και όλες οι υγειονομικές περιφέρειες είναι εντός των στόχων που έχουν καθοριστεί, και δεν φαίνεται ότι θα χρειαστεί να ζητηθεί η πλέον χρηματοδότηση, όπως δεν ζητήθηκε ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι». Όσο για τις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους είναι αυξημένες: τα νοσοκομεία από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν μία αύξηση του προϋπολογισμούς τους, στο 120%».

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι «πλέον δεν συσσωρεύονται νέες οφειλές. Στα ληξιπρόθεσμα αυτή τη στιγμή είναι στα 532 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με προηγούμενες ή πιο υψηλές τιμές που ήτανε στο παρελθόν. Αυτό επετεύχθη γιατί ήδη έχει αλλάξει ο τρόπος παραγγελίας των φαρμάκων «μεταφέροντας ένα μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης από τα νοσοκομεία στην ΕΚΑΠΥ». Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος, ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχει χαραχθεί Οδικό Χάρτη με συγκεκριμένους στόχους σε για το χρονικό διάστημα δυο ετών. Σκοπός είναι το Υπουργείο Υγείας να μην χρειάζεται να νομοθετεί για την νομιμοποίησή τους.

Το νοικοκύρεμα τους θα επέλθει σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους όταν λειτουργήσουν τα ηλεκτρονικά Μητρώα των υλικών και των προμηθευτών. Όταν επιτευχθεί το σύστημα υγείας «θα είναι από τους πρώτους φορείς στο ελληνικό δημόσιο που θα μπει σε δυναμικά συστήματα αγοράς» προέβλεψε ο υφυπουργός. Η ολοκλήρωση τους εκτιμάται ότι θα είναι εφικτή στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου.

Σχετικά με το ύψος των ατιμολόγητων, πριν από έξι μήνες ήταν στα 67 εκατομμύρια ευρώ , από παλιά ατιμολόγητα, «θα έχουμε τα καινούρια στοιχεία στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν έχουν δημιουργηθεί καινούρια» επεσήμανε ο υφυπουργός υπενθυμίζοντας ότι ανέρχονταν στα323 εκ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2023. Όσο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ο κ. Θεμιστοκλέους περιέγραψε ότι ήδη κάποια νοσοκομεία έχουν ανακαινιστεί στο 40% με 60%, ενώ κάποια είναι πιο πίσω.

Για την εισαγωγή της νέας ιατροτεχνολογίας o κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι «θα πάμε σε μια διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογίας όπως στο HTA που έχουμε και στο φάρμακο, από την πλευρά του ΕΣΥ».

Ο Άρης Αποστόλου, Πρόεδρος, Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) υποστήριξε για να πάψει να υπάρχει το οιοδήποτε ατιμολόγητο και ληξιπρόθεσμο θα πρέπει όλα τα υλικά και όλες οι υπηρεσίες να είναι συμβασιοποιημένες», διευκρινίζοντας ότι με αυτό το τρόπο εξασφαλίζεται τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει ΥΠΕ και νοσοκομεία να προχωρήσουν σε διαγνωστικές διαδικασίες, οι οποίες καθυστερούν. «Τα δυναμικά συστήματα αγορών είναι αυτό που στοχεύουμε για να καλύψουμε σε πρώτη φάση στο μεγάλο εύρος της δαπάνης, σε υλικά που θα αφορούν πιο χαμηλή σε έντασης τεχνολογία» επεξήγησε ο κ. Αποστόλου.

Ο Εμμανουήλ Τριποδιανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Becton Dickinson Hellas A.E. – Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) σημείωσε σχετικά με την πτώση των ληξιπρόθεσμων ότι διαφωνούν για το ποσό αλλά «το θέμα δεν είναι πόσο είναι το ποσό. Γιατί αν οι ανάγκες αυξάνονται, το ποσό θα αυξηθεί. Το σημαντικό είναι πόσες ημέρες κάνουμε για να λάβουμε τα χρήματά μας. Και τα χρήματα μας λαμβάνουν περίπου σε 300 ημέρες». Ο κ. Τριποδιανός υποστήριξε «θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές ενέργειες και δεν θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τέλους χρόνο. Μέχρι τέλους χρόνο ούτε το δυναμικό σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει, γιατί υπάρχουν πρακτική λόγοι».

Ο Δρ. Παντελής Μεσσαρόπουλος MD, MSc, MBA, PhD(c), Πρόεδρος ΔΣ, Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) πρόσθεσε ότι από τα 1,2 δις ευρώ μέσα σε ένα χρόνο των νοσοκομείων είναι τα ληξιπρόθεσμα έπεσαν στα .στα 532 εκ ευρώ. Η μείωση είναι περίπου 600 εκ. μέσα σε ένα χρόνο, με αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα στα νοσοκομεία. Πλέον όλα τα νοσοκομεία λειτουργούν και αποζημιώνονται με DRGS . Έχει διαπιστωθεί βελτίωσή σε όλες τις διαδικασίες ροής του ασθενούς και αποζημίωσης των νοσοκομείων . Το 30% πλέον των προϋπολογισμού που θα έχουμε θα είναι και βάση εσόδων, όχι μόνο έξοδα, τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή βγάζουν προϋπολογισμός βάσει εξόδων. Στην επόμενη τετραετία ο σκοπός είναι να πάει στο 90%.

Ο Νίκος Μανιαδάκης, καθηγητής Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έθεσε θέμα συνέχεια των πολιτικών και των δράσεων του συστήματος υγείας, έτσι όπως τις έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. « Υπάρχουν στρεβλώσεις, δεν αμφισβητεί κανείς την προσπάθεια που έχει γενικά τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των στρεβλώσουν παραμένουν και είναι πολύ σύνθετες. Ο καθηγητής έθιξε το θέμα σταθερότητας του προϋπολογισμού των νοσοκομείων σε τακτική βάση αλλά και τον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες στα νοσοκομείο και οι διαγωνιστικές διαδικασίες ως προς τον χρόνο, επιτρέποντας εξωσυσυμβατικές δαπάνες. «Επομένως, λοιπόν, πιο δυναμικά συστήματα, πιο ανταγωνιστικά συστήματα θα δρομολογήσουν κάποιες ευεργετικές επιπτώσεις προς την κατεύθυνση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.