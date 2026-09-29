Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε λειτουργία το medwatch, ένα σύστημα παρακολούθησης διαφημίσεων στον χώρο της υγείας. Σε συνεργασία με τρεις ιατρικούς συλλόγους σε Αττική και Θεσσαλονίκη, το σύστημα σάρωσε χιλιάδες δομές υγείας και εντόπισε εκατοντάδες παραβάσεις. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν η μείωση των διαφημίσεων κατά 91% μέσα σε λίγες ημέρες, πριν καν ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Το medwatch φέρνει στο προσκήνιο ένα χρόνιο πρόβλημα: την απουσία αποτελεσματικού ελέγχου στη διαφήμιση ιατρικών πράξεων και την ανάγκη για διαφάνεια στον χώρο της υγείας.

Το medwatch είναι ένα σύστημα που παρακολουθεί τις διαφημίσεις δομών υγείας σε πλατφόρμες όπως το Meta (Facebook, Instagram) και η Google. Η λειτουργία του βασίζεται σε τρία στάδια. Πρώτον, κάθε βράδυ λαμβάνεται ένα στιγμιότυπο (screenshot) από τις διαφημίσεις, με ημερομηνία λήψης, ώστε να υπάρχει τεκμήριο. Δεύτερον, ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «διαβάζει» ποια ιατρική πράξη προβάλλεται, πού και με ποιον ισχυρισμό. Στη συνέχεια, το σύστημα χαρακτηρίζει τη δομή ως «κόκκινη» (σοβαρή παράβαση) ή «κίτρινη» (πιθανή παράβαση). Τρίτον, ο ελεγκτής — που είναι ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος — επιβεβαιώνει, απορρίπτει ή παραπέμπει την υπόθεση.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι από την ημέρα που ξεκινήσαμε να μετράμε τις διαφημίσεις σε διάφορες πλατφόρμες αυτές μειώθηκαν κατά 91%. Προφανώς φοβήθηκαν, ήταν ένα μεγάλο φρένο.»

Τι εντόπισε το σύστημα στις πρώτες δέκα ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφηκαν τα εξής:

119 ευρήματα σε οδοντιατρεία που διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Η σχετική εγκύκλιος του 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους τη χρήση βοτουλινικής τοξίνης μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς, όχι για αισθητικούς.

231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούν ιατρεία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

911 διαφημίσεις για ενέσιμες αγωγές και «botox spots» που απαγορεύονται.

468 «κόκκινα» ευρήματα με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.

16 ευρήματα που αφορούν περιπτώσεις άμεσης συνταγογράφησης.

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, από τις οποίες οι 3 αφορούσαν φυσικοθεραπεία.

Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, 67 έως 101 δομές στο σύνολο 7.503 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινες» και 141 έως 1.831 «κίτρινες». Στον Πειραιά, 13 έως 16 δομές βρέθηκαν στο κόκκινο και 27 έως 211 στο κίτρινο. Στη Θεσσαλονίκη, 80 δομές βρέθηκαν στο κόκκινο και 564 στο κίτρινο.

Ο υπουργός τόνισε ότι τα «κόκκινα» ευρήματα μειώνονται διαρκώς, γεγονός που δείχνει ότι πέρα από τους ελέγχους υπάρχει και συμμόρφωση από επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται ότι οι σχετικές πρακτικές εντοπίζονται.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι όλες οι καταγγελίες που προκύπτουν από δημοσιεύματα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρό του, Γιώργο Πατούλη, διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για έλεγχο. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε.» Πρόσθεσε ότι, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του σχέσεις με τον κ. Πατούλη, αρμόδια να κρίνει αν οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι σύννομες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την ευεξία και την αναγεννητική ιατρική, με επικεφαλής τη γενική γραμματέα του υπουργείου, Λίλιαν Μιλτιάδου. Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι να αποκλειστεί η Ελλάδα από τον συγκεκριμένο τομέα ούτε να κλείσουν κέντρα ευεξίας, αλλά να δημιουργηθεί ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο με προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών. Η επιτροπή θα εξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο, τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες θεραπείες.

Γιατί η διαφήμιση στην υγεία ήταν ανοιχτό πεδίο

Η Ελλάδα είχε για χρόνια ένα από τα πιο απορυθμισμένα πλαίσια διαφήμισης στον χώρο της υγείας. Ιατροί και μη ιατροί διαφήμιζαν θεραπείες χωρίς έλεγχο, συχνά με υπερβολικούς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας απαγορεύει τη διαφήμιση ιατρικών πράξεων, αλλά η εφαρμογή ήταν αποσπασματική. Οι ιατρικοί σύλλογοι είχαν την αρμοδιότητα, αλλά συχνά έλειπαν οι πόροι και η τεχνογνωσία για συστηματικό έλεγχο του διαδικτύου.

Το medwatch έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο. Ο υπουργός τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι η τιμωρία αλλά η συμμόρφωση: «Ούτε όλοι οι γιατροί είναι απατεώνες ούτε παραβάτες. Να μην παίρνει η μπάλα το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Φαίνεται ότι αυτοί που παραβατούν είναι στο 1%.»

Στην επόμενη φάση, το medwatch θα επεκταθεί σε οδοντίατρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους. Παράλληλα, κάθε ιατρικός σύλλογος θα πρέπει να δημιουργήσει επίσημο μητρώο μελών και δομών, δικό του κώδικα δεοντολογίας για τη διαφήμιση και να ορίσει ελεγκτές που θα αναφέρονται στο σύστημα. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο Υγείας δεν διαθέτει ελεγκτική αρμοδιότητα. Η medwatch λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο που εντοπίζει πιθανές παραβάσεις και ενημερώνει τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε αυτοί να αποφασίζουν αν και πώς θα προχωρήσουν σε έλεγχο.