Σε μια περίοδο που η παγκόσμια αγορά ευεξίας και ιατρικού τουρισμού γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ παρουσίασε τα αποτελέσματα πανελλαδικής μελέτης για τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας, τα οποία καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο, αλλά ακόμη αναξιοποίητο, δυναμικό, ικανό να την καταστήσει διεθνή κόμβο υγείας και ευεξίας.

Με συμμετοχή παρόχων υγείας από όλη την Ελλάδα, αλλά και ξενοδοχειακών μονάδων, wellness retreats, τουριστικών γραφείων και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με την επιστημονική – συμβουλευτική υποστήριξη της Revival Consulting Services AE, η μελέτη χαρτογραφεί τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής αγοράς, αναδεικνύοντας ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και κρίσιμες προκλήσεις.

Η παγκόσμια αγορά ευεξίας ξεπερνά ήδη τα 6,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο τουρισμός ευεξίας αναμένεται να αγγίξει τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Η Ελλάδα, με περισσότερες από 750 ιαματικές πηγές, ήπιο κλίμα, μοναδικό φυσικό περιβάλλον, μεσογειακή διατροφή και ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα, αξιοποιεί σήμερα λιγότερο από το 30% του πραγματικού της δυναμικού στον τομέα αυτό.

Η έρευνα αναλύει τόσο τον ιατρικό τουρισμό, όσο και τον τουρισμό ευεξίας, δύο κλάδους που συχνά συγχέονται, αλλά απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες: Ο πρώτος αφορά ταξιδιώτες που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, από επεμβάσεις έως εξειδικευμένες θεραπείες. Ο δεύτερος αφορά ταξιδιώτες που επιζητούν ολιστική ευεξία, χαλάρωση, ψυχική ηρεμία και αναζωογόνηση. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία τώρα αρχίζουμε να αξιοποιούμε με συστηματικό τρόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF), όπου η Ελλάδα καταγράφει πάνω από 20.000 κύκλους ετησίως, με 7.000-8.000 γεννήσεις κάθε χρόνο και περισσότερα από 150.000 παιδιά συνολικά να έχουν γεννηθεί μέσω IVF στη χώρα μας. Παράλληλα, ισχυρή δυναμική εμφανίζουν οι μονάδες αιμοκάθαρσης, τα κέντρα αποκατάστασης, τα οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά κέντρα, με σημαντική εξωστρέφεια σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Σκανδιναβία, το Ισραήλ και ο Αραβικός κόσμος.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν τα δυνατά σημεία της χώρας μας τα οποία είναι τα εξής. Η Ελλάδα έχει ανεξάντλητο φυσικό πλούτο για wellness, διαθέτει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας & Ιατρική Αριστεία, το brand “Greece” είναι ήδη διεθνώς ισχυρό και η σχέση ποιότητας – κόστους είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Οι αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν αφορούν την απουσία εθνικής στρατηγικής και ενιαίου brand, τη γραφειοκρατία, την έλλειψη ευελιξίας και αδειοδοτήσεων, την περιορισμένη ψηφιακή παρουσία πολλών επιχειρήσεων και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε επίπεδο spa & wellness, αναφέρεται στα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της Ελιτούρ, Δρ. Γιώργος Πατούλης, με αφορμή την ανακοίνωση της μελέτης, δήλωσε ότι «Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Ο συνδυασμός ιατρικής αριστείας, φυσικού πλούτου και αυθεντικής φιλοξενίας μάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε διεθνή κόμβο υγείας και ευεξίας. Η μελέτη που παρουσιάστηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αποτελεί έναν οδικό χάρτη ανάπτυξης και ένα ισχυρό εργαλείο για την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα, ώστε να μετατρέψουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε εθνικό αναπτυξιακό μοχλό».

O πρόεδρος της Revival Consulting Services Γιώργος Αντύπας τόνισε πως ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί μια αγορά 10 φορές πάνω από τον ιατρικό τουρισμό, ωστόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά.

Ο Σύμβουλος του τομέα Υγείας και Ευεξίας Νίκος Κουρεμένος ανέφερε ότι τα μεγέθη σε ολόκληρο τον κόσμο είναι τεράστια και ότι ο ιατρικός τουρισμός θεωρείται το ένα δέκατο του τουρισμού ευεξίας, προσθέτοντας ότι ο Τουρίστας Ευεξίας καταναλώνει 50-150% πάνω από τον μέσο τουρίστα.

Το μέλος του Δ.Σ. της Ελιτούρ Γιώργος Κακουλίδης ανέφερε πως η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και branding, μέσω στοχευμένου marketing, ώστε να προσελκύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενεργοποιώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αντίστοιχες συνεργασίες.

Όπως τονίστηκε κύριες Υποκατηγορίες Ιατρικού Τουρισμού με σημαντική μελλοντική δυναμική για την Ελλάδα είναι ο Οδοντιατρικός τουρισμός, η Οφθαλμολογία, η Εξωσωματική και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η αποκατάσταση και γηριατρική φροντίδα, η πλαστική χειρουργική και ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας. Επιπλέον στην μελέτη εντοπίζονται αγορές-στόχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, οι Σκανδιναβικές χώρες, οι Αραβικές χώρες και η Ρωσία.

Η μελέτη τέλος προτείνει τέσσερις βασικούς άξονες για την εθνική στρατηγική που πρέπει να χαραχθεί στον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας. Αρχικά η δημιουργία ενιαίου εθνικού brand, σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, εκπαίδευση και πιστοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού και δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ κλινικών, ξενοδοχείων, ασφαλιστικών και τουριστικών φορέων.

Η παρουσίαση της μελέτης επιβεβαίωσε ότι ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας μπορεί να αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.