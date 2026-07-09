Με σταθερή δέσμευση στην ολιστική φροντίδα της γυναίκας και την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων, η Menarini Hellas ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας, ολοκληρωμένης digital καμπάνιας για τη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Doctor’s Formulas Emino. Έχοντας ήδη λανσάρει μια ολοκληρωμένη προϊοντική πρόταση για την υποστήριξη της γυναίκας στην εμμηνόπαυση, βασισμένη σε κλινικά μελετημένα και πατενταρισμένα συστατικά, η εταιρεία προχωράει ένα βήμα παραπέρα με μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εμμηνόπαυση μέσα από την πραγματική μαρτυρία της δημοσιογράφου Χριστίνας Δημητρέλου.

Η εμμηνόπαυση αποτελεί ένα φυσιολογικό μεταβατικό στάδιο στη ζωή κάθε γυναίκας. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η περίοδος αυτή εξακολουθεί να περιβάλλεται από ελλιπή πληροφόρηση και κοινωνικά στερεότυπα, που συχνά οδηγούν τις γυναίκες στην εσωστρέφεια.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η Menarini Hellas, μέσω της νέας καμπάνιας της Doctor’s Formulas, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, επιδιώκοντας να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την εμμηνόπαυση, να συμβάλει στην άρση των προκαταλήψεων που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν και να ενθαρρύνει κάθε γυναίκα να αναγνωρίζει τις αλλαγές που βιώνει, να αναζητά επιστημονική καθοδήγηση και να φροντίζει συνειδητά τον εαυτό της.

Μια αυθεντική, βιωματική ιστορία στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται μια βιωματική μαρτυρία της δημοσιογράφου Χριστίνας Δημητρέλου, η οποία μοιράζεται με ειλικρίνεια τη δική της εμπειρία από την περίοδο της προεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης. Μέσα από την αφήγηση της, αναδεικνύονται οι σωματικές και ψυχολογικές μεταβολές που μπορεί να εμφανιστούν, καθώς και η σημασία της έγκυρης επιστημονικής καθοδήγησης από επαγγελματίες υγείας.

Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να ενισχύσει την κατανόηση μιας κατάστασης που αφορά εκατομμύρια γυναίκες, ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο και υπενθυμίζοντας ότι καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να βιώνει την εμμηνόπαυση μόνη της.

«Φρόντισε τον εαυτό σου. Ζήσε καλύτερα»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Doctor’s Formulas, η οποία εστιάζει στην προαγωγή της υπεύθυνης αυτοφροντίδας και της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης. Με κεντρικό μήνυμα «Φρόντισε τον εαυτό σου. Ζήσε καλύτερα», υποστηρίζει τη σημασία της πρόληψης, της έγκυρης πληροφόρησης και της συνειδητής λήψης αποφάσεων για την υγεία και την ευεξία. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα καμπάνια για την εμμηνόπαυση έρχεται να ενισχύσει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται δίπλα στις γυναίκες, προσφέροντας αξιόπιστη ενημέρωση και λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης στο https://www.doctorsformulas.com/frontise-ton-eauto-sou-zise-kalytera/simptomata-eminopafsis.htm.