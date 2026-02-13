Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους θα μπορούν να παίρνουν πλέον οι ασθενείς. Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ύστερα από σχεδόν 8 μήνες αναμονής ολοκληρώθηκαν από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διακίνηση και την εκτέλεση των ΦΥΚ και από τις 16 Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των χρονίως πασχόντων.

«Ήταν ένα πάγιο αίτημά μας. Τα φάρμακα υψηλού κόστους, όπως όλα τα φάρμακα, πρέπει να διακινούνται μέσω των φαρμακείων ώστε η πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις να είναι εύκολη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι ασθενείς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και να περιμένουν σε ουρές της ντροπής. Πλέον θα μπορούν να απευθύνονται στο φαρμακείο της γειτονιάς τους και να παραλαμβάνουν άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία, εντελώς δωρεάν, το φάρμακό τους. Επιπλέον ο φαρμακοποιός ως επιστήμονας υγείας μπορεί να δώσει σε κάθε ασθενή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το φάρμακο που παίρνει και για τις τυχόν παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις του με άλλα φάρμακα», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Παράλληλα, αναφέρει ότι σε πρώτη φάση το μέτρο θα αφορά ογκολογικούς ασθενείς και ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, καλύπτοντας περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως. Σταδιακά θα εντάσσονται και άλλοι ασθενείς που θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους για τη θεραπεία ηπατίτιδας Β και D και τη θεραπεία του άσθματος, ενώ στόχος είναι οι θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων που θα εξυπηρετούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία να φτάσουν τις 66.000 συνταγές ανά μήνα έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ήδη προγραμματίζει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω ραδιοφώνων και social media.

Ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των ΦΥΚ θα δοθεί και κατά τη διάρκεια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής που διοργανώνει ο ΦΣΘ στις 28 και 29 Μαρτίου.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς

Η διαδικασία που προβλέπεται για τους πολίτες είναι η εξής:

-κατά τη συνταγογράφηση της συνταγής με ΦΥΚ από τον ιατρό, ο ασθενής θα ενημερώνεται μέσω μηνύματος που θα εκδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΥΚΑ) και θα εκτυπώνεται πάνω στη συνταγή για τη δυνατότητα διάθεσής του εντελώς δωρεάν από το ιδιωτικό φαρμακείο. Οι συνταγές πρέπει να αναγράφουν μόνο φάρμακα που μπορούν να διατεθούν με τον συγκεκριμένο τρόπο και έναν κωδικό ΕΟΦ κάθε φορά

-για να επιλέξει ο ασθενής τη λήψη φαρμάκων μέσω ιδιωτικού φαρμακείου θα πρέπει να εισέλθει στην «Εφαρμογή διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του (https://fyk.eopyy.gov.gr/login)

-για τη βοήθεια των ασθενών θα υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης του φαρμακείου με στοιχεία όπως όνομα φαρμακείου, περιοχή, πόλη, τηλέφωνο

-στην εφαρμογή θα υπάρχει λίστα με όλα τα φαρμακεία μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εκτός από εκείνα που έχουν ζητήσει την εξαίρεσή τους

-κάθε συνταγή υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό προέλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ (έλεγχος κανονικότητας, πάθησης και ιστορικού). Ο ασθενής ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης θα ενημερώνεται μέσω του συστήματος ο δικαιούχος περίθαλψης με συνοπτική αιτιολογία.

Παράδοση και παραλαβή

Τα φάρμακα αποστέλλονται από τον ΕΟΠΥΥ στο φαρμακείο μέσω φαρμακευτικών εταιρειών ή της πιστοποιημένης εταιρείας αποστολής φαρμάκων και των φαρμακαποθηκών. Ο συνολικός χρόνος από την έγκριση μέχρι την παραλαβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες.

Ο φαρμακοποιός ελέγχει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή τη νόμιμη εξουσιοδότηση, διασφαλίζει την ακεραιότητα του σκευάσματος και την τήρηση της ψυχρής αλυσίδας, ενώ έχει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής σε περίπτωση αλλοίωσης.