Αύξηση των περιστατικών κορωνοϊού παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, με τη θερινή περίοδο να συνοδεύεται, όπως κάθε χρόνο, από «μικρή άνοδο» των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη. Μιλώντας στο ΕΡΤNews, τόνισε ότι ο ιός δεν εμφανίζει εποχικότητα και «όλος ο χρόνος είναι δικός του». Όπως εξήγησε, το καλοκαίρι «τσιμπάνε λίγο τα περιστατικά», ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για έξαρση που πρέπει να προκαλέσει ανησυχία.

«Μέχρι πριν από ένα μήνα εγκρίνονταν περίπου 40 αντιικά φάρμακα την ημέρα. Τώρα είμαστε στα 80-85, ίσως και στα 100», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί αυτοί παραμένουν πολύ μικροί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, όταν οι εγκρίσεις ξεπερνούσαν και τις 2.000 ημερησίως. Ο καθηγητής υπογράμμισε πως η μικρή αυτή αύξηση αφορά κυρίως άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία χρειάζονται φαρμακευτική παρέμβαση. Παρόλα αυτά, σημείωσε πως: «Η αύξηση είναι αναμενόμενη, λόγω της κυκλοφορίας του πληθυσμού, των διακοπών και του συνωστισμού. Η ζωή συνεχίζεται».

Έκανε δε ιδιαίτερη μνεία στη στάση των νεότερων ηλικιών απέναντι στα ήπια συμπτώματα: «Οποιαδήποτε ήπια συμπτωματολογία δεν σταματάει και δεν δημιουργεί κανένα ίχνος απομόνωσης ή προσπάθειας μετριασμού της μικρής αυτής έξαρσης».

Ο κ. Λουκίδης απηύθυνε σύσταση για προσοχή, ιδίως στις επαφές με ευάλωτους ανθρώπους: «Σε οποιοδήποτε ήπιο σύμπτωμα, ας προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα».

Παράλληλα, σημείωσε πως η πλατφόρμα για τα αντιικά φάρμακα λειτουργεί ομαλά και είναι φιλική, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τις δομές υγείας και η ανάγκη για νοσηλεία.

Σε ερώτηση για την ήπια κλινική εικόνα των νέων περιστατικών, ο καθηγητής επισήμανε ότι: «Η συμπτωματολογία εντοπίζεται κυρίως στο ανώτερο αναπνευστικό ή εμφανίζεται ως γενική καταβολή και εξάντληση. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν καν ότι πέρασαν κορωνοϊό».