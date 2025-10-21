Για τη μεταρρύθμιση του 1566 αλλά και για τη διανομή των φαρμάκων κατ’ οίκον μίλησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Αναφορικά με το «1566» είπε ότι ενώ σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί 11.000 τηλέφωνα την ημέρα, την πρώτη μέρα δέχθηκε 162.420 τηλέφωνα, και μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, είχαμε ημερησίως 40.000 τηλέφωνα.

«Ακόμα δεν έχει απορροφηθεί η ανάγκη του κόσμου για ραντεβού. Έχουν κλειστεί περίπου μισό εκατομμύριο ραντεβού. Είμαι ευτυχής που μισό εκατομμύριο συμπολίτες μου καταφέρανε από μία δράση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Ο Έλληνας ασθενής με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα, έχει την ευκολότερη πρόσβαση σε ειδικευμένο γιατρό της αρεσκείας του στον κόσμο. Δωρεάν και γρήγορα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Όσον αφορά τη διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι παρότι τις πρώτες εβδομάδες υπήρχαν αρρυθμίες γιατί χρειαζόταν κάποιος χρόνος για να ισορροπήσει η μεταρρύθμιση, σήμερα δεν υπάρχουν παράπονα και 34 χιλιάδες άνθρωποι τον μήνα, λαμβάνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι.

«Αύριο ξεκινάει στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιό μας, όπου περιλαμβάνει τροπολογία και ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, για να ξεκινήσουμε τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Μόλις κλείσει κι αυτός ο κύκλος, οι ουρές πια στον ΕΟΠΥΥ θα σβήσουν», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.