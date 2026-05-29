Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επικεφαλής της παράταξης ΔΗΚΙ-ΙΣΑ, κ. Γιώργος Πατούλης, συνοδευόμενος από την Αντιπρόεδρο Β’ του ΙΣΑ κα. Πολυτίμη Λεονάρδου και τον Ταμία κ. Ιωάννη Κεχρή, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Όμιλο Υγεία – Μητέρα, όπου είχε σειρά συναντήσεων με ιατρούς και στελέχη του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Πατούλης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την παρουσία του σε έναν από τους σημαντικότερους και πλέον ολοκληρωμένους ομίλους υγείας της χώρας, επισημαίνοντας ότι, τόσο από τη θέση του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, όσο και ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει βιώσει πολλές στιγμές ουσιαστικής συνεργασίας με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό του Ομίλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο κοινωνικό πρόσωπο του Ομίλου Υγεία – Μητέρα, καθώς, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, η διοίκηση έχει επανειλημμένα ανταποκριθεί σε πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας πολίτες και ευπαθείς ομάδες όταν αυτό ζητήθηκε.

Κατά τις συζητήσεις με τους ιατρούς τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό πλαίσιο, τις συνθήκες άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος στον ιδιωτικό τομέα, τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την επιστημονική και επαγγελματική καθημερινότητα των γιατρών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μεγάλες προοπτικές που δημιουργούνται για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, του τουρισμού υγείας και ευεξίας στη χώρα μας, μέσα από σύγχρονες δομές υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνεχίζει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την εξωστρέφεια και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με στόχο η Ελλάδα να καθιερωθεί ως διεθνής προορισμός υγείας και ευεξίας για πολίτες από όλο τον κόσμο.