Την έναρξη της λειτουργίας της καινοτόμου και πρωτοποριακής Επιστημονικής Επιτροπής Κύησης Υψηλού Κινδύνου, ανακοίνωσε το ΜΗΤΕΡΑ, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο και η στρατηγική της Επιτροπής, η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους ιατρούς και εξειδικευμένους επιστήμονες, με στόχο τη βέλτιστη ολιστική φροντίδα και την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού σε εγκυμοσύνες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.

Η λειτουργία της Επιτροπής θα επικεντρωθεί στη λήψη αποφάσεων για κρίσιμα περιστατικά, διασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική φροντίδα για τις εγκύους, ενώ θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση του ιατρικού κόσμου και τη συνεχή εκπαίδευση των ιατρών, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της κύησης, σε διεθνές επίπεδο.

Η Επιτροπή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στη μαιευτική και γυναικολογία, προσφέροντας προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες με σεβασμό και αφοσίωση στη γυναίκα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΜΗΤΕΡΑ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς, δήλωσε τα εξής: «Πιστεύουμε σε ένα σύστημα Υγείας, η λειτουργία του οποίου έχει ως πυλώνες τη διαφάνεια, την ποιότητα και την ανθρωποκεντρική διάσταση. Αυτή είναι η θεμελιώδης φιλοσοφία της οικογένειας του ΜΗΤΕΡΑ. Να διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, για κάθε μητέρα, το παιδί και την οικογένειά τους. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που το ΜΗΤΕΡΑ πρωτοπορεί και πάλι, με την σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής Κύησης Υψηλού Κινδύνου, την πρώτη που θα λειτουργήσει στη χώρα μας. Κάνουμε ακόμη ένα βήμα προόδου, όπως επιτάσσουν οι νεότερες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της Ιατρικής σε διεθνές επίπεδο. Η παρουσία του καθηγητή κ. Δασκαλάκη ως Προέδρου της Επιτροπής, και η συμμετοχή εξειδικευμένων μελών, αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία της προσπάθειάς μας. Στο ΜΗΤΕΡΑ υποδεχόμαστε κάθε νέα ζωή, ανοίγοντας μια αγκαλιά φροντίδας».

Από την πλευρά του, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Σταύρος Σουγιουλτζής επεσήμανε ότι: «Με την έναρξη λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Κύησης Υψηλού Κινδύνου, το ΜΗΤΕΡΑ φιλοδοξεί επιπροσθέτως να προσφέρει στον ιατρικό κόσμο της χώρας μας, τη δυνατότητα της διαρκούς ενημέρωσης για τις καινούριες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές σε κάθε εγκυμοσύνη που αντιμετωπίζει προβλήματα. Στο ΜΗΤΕΡΑ επιλέγουμε να επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση των ιατρών μας, με αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο τον άνθρωπο».